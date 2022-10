Marco Bellavia si ritira dal GF VIP, squalifica per i concorrenti?/ Sui social si chiedono provvedimenti…

Marco Bellavia si ritira, il pubblico invoca l’adozione di provvedimenti seri: cosa succederà stasera?

Continuano a piovere polemiche dopo l’uscita di Marco Bellavia dalla casa del Grande Fratello Vip. In queste ore i telespettatori hanno chiesto a gran voce ad Alfonso Signorini e alla produzione seri provvedimenti contro i concorrenti che hanno bullizzato Marco Bellavia. A finire nel mirino sono stati soprattutto Ginevra Lamborghini, Giovanni Ciacci, Carolina Marconi, Geggia e Charlie Gnocchi accusati di avere usato frasi spregevoli. Questa sera l’argomento verrà trattato in puntata ma il pubblico non vuole richiami o rimproveri da parte di Signorini ma una punizione esemplare.

Elenoire Ferruzzi abbandona il GF Vip 2022? "Non ce la faccio più"/ Il web sospetta: c'entra Marco Bellavia?

Nelle scorse ore alcuni sponsor del programma hanno preso le distanze da quanto accaduto. In un comunicato diffuso via social il marchio di patatine Amica Chips si è dissociato da quanto accaduto nella casa del grande Fratello Vip: “Amica Chips è da sempre sinonimo di amicizia, condivisione, integrazione. Il nostro intento è sempre stato quello di unire e non dividere, rallegrare ed alleggerire i momenti, non appesantirli. Ci dissociamo ovviamente da ciò che accade dentro la casa del Gf Vip, ci dissociamo dalle persone che permettono tali comportamenti e che li assecondano, cosa che NON facciamo NOI essendo sponsor del programma ma non fautori né sostenitori di ciò che i protagonisti fanno e dicono”, si legge nella nota. Altre aziende avrebbero seguito la stessa strada percorsa dal marchio manifestando l’intenzione di abbandonare il programma nell’ipotesi in cui non venissero adottati seri provvedimenti.

Tommaso Zorzi difende Marco Bellavia dopo il ritiro dal GF Vip/ "Noi ci siamo per te"

Tommaso Zorzi commenta il ritiro di Marco Bellavia: “Se hai bisogno…”

Il ritiro di Marco Bellavia potrebbe finire per avere un effetto boomerang nei confronti del Grande Fratello Vip. Il pubblico sta manifestando l’intenzione di non seguire più il programma nel caso in cui Signorini dovesse decidere di adottare provvedimenti blandi dopo quanto accaduto. Nelle ultime ore anche Tommaso Zorzi è intervenuto sui social dimostrando empatia e solidarietà nei confronti del concorrente del reality. Tommaso ha condiviso delle storie su Instagram in cui ha dichiarato: “La salute mentale è salute. La superficialità è complice della sofferenza”. Tommaso ha poi lanciato un messaggio di solidarietà: “Mi permetto di parlare a nome di tutto il cast del nostro Gf5. Se hai bisogno noi ci siamo. Come abbiamo sempre fatto lì dentro”.

Marco Bellavia, Cristina Plevani e Roberta Beta contro GFVIP/ "Casting creano casi.."

Parole che hanno colpito molto i fan del reality che hanno condiviso le parole di Zorzi facendo notare come i concorrenti di quest’anno non dimostrino umanità e empatia. Il messaggio di Zorzi per Bellavia è stato subito ricondiviso da alcuni protagonisti della quinta edizione del reality show. Tra questi Andrea Zelletta, Andrea Zenga, Francesco Oppini e Rosalinda Cannavò. Quest’ultima, così come gli altri, ha ripreso le parole di Tommaso e ha poi aggiunto: “Condivido pienamente. Noi siamo con te e qui per te”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA