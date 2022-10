Marco Bellavia, Sonia Bruganelli asfalta Adriana Volpe/”Strumentalizzi fatti e persone di cui non ti importa”

Adriana Volpe condanna il Grande Fratello vip: la reazione al caso Marco Bellavia

Tira aria di indignazione generale tra i telespettatori e non, rispetto al ritiro di Marco Bellavia dal Grande Fratello vip, per il trattamento che i più tra i concorrenti gieffini hanno riservato all’ex Bim Bum Bam nella Casa, e al riguardo Adriana Volpe e Sonia Bruganelli tornano a scontrarsi a distanza. Nel corso del breve soggiorno al Grande Fratello vip 7, Marco Bellavia ha palesato di essere in lotta eterna con il male di vivere, palesando di sentirsi in modo ricorrente in stato di squilibrio, come quello accusato in questi giorni mentre lui chiedeva aiuto ai coinquilini, per uscire dal tunnel del male di vivere e aiutare chiunque sia in preda al suo stesso male, ricevendo in cambio attacchi sulla persona e nomination. Tra le confidenze fatte in preda al dolore ai coinquilini vip Marco Bellavia parlava del sogno di aprire una comunità in aiuto alle persone sofferenti e la voglia di lanciare il messaggio che oltre le patologie fisiche ci sono anche quelle mentali da estirpare. Marco Bellavia esce peró di scena, prima della quinta puntata del Grande Fratello vip attesa per la serata di oggi 3 ottobre 2022 su Canale 5 e dopo che Alfonso Signorini ha anticipato al pubblico alla quarta puntata che con un gruppo di esperti si sarebbe analizzato il caso del manifesto dolore dell’ex Bim bum bam prima di venire ad una scelta: se farlo restare o no nel gioco del Grande Fratello vip.

Sonia Bruganelli: "Ecco perché non ho salvato Marco Bellavia al GF Vip"/ Web attacca: è polemica!

Il ritiro di Marco Bellavia non sarebbe quindi dipeso esclusivamente dalla volontà dell’ex gieffino e, intanto, Adriana Volpe, ex opinionista uscente del Grande Fratello vip 6, condanna fermamente la condotta assunta dalla Casa dei vipponi verso Marco Bellavia, in un videomessaggio che non fa sconti a nessuno, neanche a Carolina Marconi e l’amico Giovanni Ciacci , reduci dalla lotta contro le loro malattie, un tumore al seno e la sieropositività all’Hiv.

GF Vip, Carolina Marconi vs Sonia Bruganelli "ha sparato a zero"/ "Fuori luogo..."

Sonia Bruganelli stizzita per il videomessaggio di Adriana Volpe: si riaccende la guerra tra opinioniste Grande Fratello vip

“Ma cosa sta succedendo nella casa? Io non riconosco più nessuno. Non ho mai visto tanto odio e tanta cattiveria. Questa doveva essere l’edizione dell’inclusione e invece ho visto un branco che si è scagliato contro Marco Bellavia. Sappiate che siamo tutti indignati. Nelle prime puntate abbiamo conosciuto Elenoire Ferruzzi, la sua battaglia per la discriminazione, avrebbe dovuto supportarlo invece lei le ha detto di andare alla neuro-deliri -é la condanna di Adriana Volpe destinata al Grande Fratello vip -.Gli ha dato del disadattato. Abbiamo conosciuto anche la storia di Ciacci e quando Marco è uscito, ha detto ‘ce lo siamo tolti dai coglioni’. E Carolina Marconi? Da una donna come lei, che ha conosciuto il dolore del tumore, mai mi sarei aspettata una battuta come: “Tu sei patetico”. Giovanni, Carolina, ma secondo voi esistono malattie di serie A e di serie B? Wilma Goich? Che dice: ‘sei la causa dei tuoi mali’. Vi rendete conto? Ginevra, tu hai detto: ‘si merita di essere bullizzato’. Nessuno si merita di essere bullizzato. Persino Patrizia e Gegia mi hanno stupito per quanto insensibili”.

Adriana Volpe, frecciatine a Sonia Bruganelli al GF Vip/ Bavaglino in regalo, poi stuzzica anche la Berti…

Ma non é tutto, perché l’ex opinionista del Grande Fratello vip poi dichiara che il vincitore del reality sia Marco Bellavia: “Giovanni Ciacci dopo l’uscita di Marco Bellavia dal GF VIP: “Ce lo siamo levati dai cog*ioni”. In questa casa, tranne due o tre che hanno dato frasi di conforto a Marco, tutti siete stati complici e fautori di questo allontanamento. La cosa più vergognosa e che quando lo avete salutato, gli avete detto: “Ci mancherai tanto”. Tutti abbiamo capito quanto falsi siete. A voi non mancherà, ma al pubblico sì. Marco Bellavia è l’unico vincitore di questa edizione.”. Un post che non é piaciuto affatto all’opinionista in carica al Grande Fratello vip 7 e moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, che di tutta risposta dà dell’ipocrita ad Adriana Volpe ormai fuori dagli studi TV del GFvip, in un messaggio social:

“Beh da una che parla di spaghetti “PER LA PUTTANESCA “ riferendosi a me , fa molto ridere questo video – é la stoccata di Sonia Bruganelli riservato ad Adriana Volpe -. Dovresti imparare a lasciare andare le cose che finiscono cara Adriana e non strumentalizzare fatti e persone di cui non ti importa niente. Guarda prima te stessa”.

Come evolverà il caso Marco Bellavia e quali ripercussioni avrà al Grande Fratello vip? Ai posteri l’ardua sentenza.

Beh da una che parla di spaghetti “PER LA PUTTANESCA “ riferendosi a me , fa molto ridere questo video. Dovresti imparare a lasciare andare le cose che finiscono cara Adriana e non strumentalizzare fatti e persone di cui non ti importa niente. Guarda prima te stessa 😉 https://t.co/ODr5ptHUXi — sonia bruganelli (@SBruganelli) October 3, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA