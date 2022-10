Marco Bellavia torna al Grande Fratello vip 2022?/ Spunta l’indiscrezione: confronto…

Marco Bellavia: l’indiscrezione su un ritorno al Grande Fratello Vip 2022

Dopo aver abbandonato la casa del Grande Fratello Vip 2022 sabato mattina al termine di giorni stressanti che hanno aumentato il suo malessere, Marco Bellavia tornerà nella casa di Cinecittà? Lunedì scorso, durante la quinta puntata del reality show, Alfonso Signorini, affrontando il suo caso, si è augurato di poter avere Marco in studio presto per poter parlare direttamente con lui. Quel momento, secondo un’indiscrezione, potrebbe essere molto vicino. Marco che è tornato sui social mostrandosi sereno e sorridente insieme al figlio Filippo, potrebbe tornare non solo in studio, ma nella casa per un confronto con i suoi ex coinquilini.

“Marco Bellavia potrebbe tornare al GF Vip per un confronto con il gruppo. – svela FanPage – Non è ancora chiaro se avverrà da studio o rientrando temporaneamente in casa, potrebbe succedere già nella puntata di giovedì 6 ottobre, o in quella successiva. Tutto dipenderà dalla sua volontà”.

Marco Bellavia: il gesto dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2022

In attesa di capire se Marco Bellavia accetterà davvero di avere un confronto con i concorrenti del Grande Fratello Vip 2022, il web non ha gradito un gesto fatto da alcuni inquilini nei confronti del conduttore di Bim Bum Bam. Carolina Marconi, infatti, dopo aver preparato una crostata, ha deciso di fare una dedica a Bellavia scrivendo il suo nome sulla crostata. Un gesto che il web ha criticato sottolineando che avrebbero dovuto dimostrargli affetto e sostegno mentre era nella casa.

Al contrario, il web continua ad apprezzare Antonella Fiordelisi che, dopo aver provato ad aiutare Marco ascoltandolo e dandogli un abbraccio, ha promesso di vendicarsi per quanto accaduto nominando, uno ad uno, tutti gli altri concorrenti.

