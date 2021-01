Marco Bocci/ Calcaterra diventa John per Made in Italy, il suo cuore batterà per…

Marco Bocci diventa John per Made in Italy

Marco Bocci è di nuovo il re delle fiction. Dimenticate i suoi modi rudi di Squadra Antimafia e anche il suo male d’essere in Solo, questa sera per Canale5, l’attore sarà fresco, solare e pronto a raccontare la storia della moda nel nostro Paese. Marco Bocci sarà tra i protagonisti di Made in Italy, la fiction che era già sbarcata su Amazon ormai l’anno scorso e che da questa sera ci terrà compagnia nel prime time di Canale5. Toccherà proprio a lui vestire i panni del bel tenebroso fotografo John Sassi al centro di una liason romantica proprio con la protagonista della serie Greta Ferro alias Irene Ferro.

Tra i due scoccherà la scintilla e sarà la loro storia a raccontare, passo dopo passo, quello che è stato il mondo della moda nel nostro Paese. Ma chi è Marco Bocci? Sicuramente è tra gli attori più noti del nostro cinema e della nostra tv. Dai grandi set cinematografici alla poltrona di giudice di Amici, dal ruolo di protagonista di Squadra Antimafia a quello di Solo, sicuramente in questi anni il bel morettino non si è tirato indietro quando si è trattato di scaldare i motori e calarsi nei panni di questo o quel personaggio e i fan continuano a seguirlo ed apprezzarlo anche per questo.

Marco Bocci da Emma Marrone a Laura Chiatti…

Marco Bocci ha sempre avuto la sete di reinventarsi senza rimanere ancorato a lungo in personaggi che poi avrebbero potuto ingabbiarlo (esempio lampante è quello di Calcaterra nelle serie di Canale5) e questo è sicuramente un suo punto a favore. L’attore, classe 1978, ha avuto il suo bel da fare nella carriera ma non si è di certo frenato in amore. Non conosciamo i nomi dei suoi flirt, veri o presunti, soprattutto se lontani dal mondo dello spettacolo, ma chi lo segue sa bene che otto anni fa è stato al fianco di Emma Marrone complice proprio la presenza di entrambi al serale di Amici 12. L’anno dopo, però, Marco Bocci ha ufficializzato la sua storia con Laura Chiatti che poi ha sposato addirittura quello stesso anno annunciando l’arrivo del loro primo figlio, Enea, che adesso ha sei anni. L’anno dopo è arrivato anche il loro secondogenito Pablo. Quale sarà la prossima missione del nostro Marco Bocci?



