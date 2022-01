Bello e impossibile per molte fan. Anche Marco Bocci, ospite oggi di Maria De Filippi a C’è posta per te, però ha dovuto fare i conti con il dolore e le paure della malattia. Correva l’anno 2008 quando l’attore fu costretto al ricovero d’urgenza. Gli esami da parte dei medici accertarono che l’interprete era affetto da herpes cerebrale, patologia rarissima causata dal trasferimento al cervello del virus che si sviluppa solitamente sulle labbra. Il passaggio avviene mediante il nervo olfattivo e può causare gravi danni, anche cerebrali, e portare alla morte. Per risolvere questo problema Marco Bocci si è dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico, oltre che ad una lunga convalescenza all’interno della struttura sanitaria in cui è stato operato.

Marco Bocci e la malattia: “Herpes cerebrale, avevo perso la memoria”

Fu lo stesso Marco Bocci, ospite da Mara Venier, a raccontare: “Avevo le difese immunitarie basse e l’herpes anziché spuntare sulle labbra, come di solito, è arrivato al cervello. Aveva preso la parte della memoria e della parola e rischiavo grosso. Per fortuna i medici mi hanno salvato in tempo“. In un’intervista al settimanale Dipiù, Bocci arrivò invece a raccontare come l’esperienza della malattia avesse cambiato il suo modo di vedere la vita: “Quando sei in salute, o credi di esserlo non ti rendi di quante cose dai per scontate, pensi più a fare progetti per il futuro che a goderti il presente. Ma dopo quello che mi è successo, dopo avere capito di non essere invincibile e avere visto la morte da vicino, ho capito come sia importante vivere giorno per giorno e godersi le piccole, grandi gioie della quotidianità“. Parole di estrema saggezza quelle pronunciate da Marco Bocci, alle luce delle quali si può dire che dopo la grande paura della malattia l’attore amatissimo dal pubblico italiano sia rinato a nuova vita…

