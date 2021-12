Marco Bocci, Enea e Pablo: marito e figli Laura Chiatti/ Nuovi progetti ora che…

Brutte notizie per Marco Bocci, attore e marito di Laura Chiatti, che pochi giorni fa ha dovuto fare i conti con una inattesa decisione da parte della Rai. Ebbene ai vertici di viale Mazzini hanno deciso di interrompere la fiction che lo ha visto recentemente protagonista. Ci riferiamo naturalmente alla serie tv Fino all’ultimo battito, un prodotto in grado di macinare complessivamente una media superiore ai quattro milioni e il 20% di share. Nonostante i riscontri incoraggianti la Rai ha deciso di tagliare il progetto e di non dare seguito al finale aperto ideato da Cinzia TH Torrini.

“Fino all’ultimo battito finisce qui. Purtroppo niente seconda stagione. Ringrazio quelli che ci hanno seguito, amato e anche criticato. Ci mancherete! Diego, Cosimo, Rosa e gli altri invece, continueranno a farmi compagnia nel mio studio. Se vi mancano, passate a trovarli”, ha scritto nei giorni scorsi un dispiaciuto Marco Bocci sui propri profili social.

I nuovi progetti di Marco Bocci: più tempo con i suoi figli e sua moglie?

Ora che la travagliata storia di Diego Mancini (il nome del personaggio interpretato nella serie da Marco Bocci) non avrà un seguito, è facile ipotizzare che l’attore si dedicherà maggiormente alla sua famiglia. L’attore, infatti, ama trascorrere il suo tempo libero in compagnia di sua moglie Laura Chiatti e dei suoi splendidi figli, Enea e Pablo, anche se come ammesso in una intervista a Iodonna.it, il periodo della pandemia non è stato – e non è – semplice nemmeno per loro. “Durante il lockdown io Laura ci siamo inventati di tutto”, ha raccontato Marco Bocci. “Abbiamo ballato, cantato, ma i figli hanno bisogno di confrontarsi con gli altri bambini. Mi spiace togliergli quest’occasione di stare insieme”, aveva ammesso amareggiato il celebre attore.

