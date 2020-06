Marco Bruganelli, marito Claudia Ruggeri/ “Antisocial” dal cuore d’oro

Marco Bruganelli è il marito di Claudia Ruggeri, ma anche il cognato di Paolo Bonolis. Il conduttore infatti ha sposato Sonia Bruganelli, la sorella di Marco. Sembra tra l’altro che il mondo dello spettacolo abbia portato fortuna a tutti e quattro, soprattutto se pensiamo a come si sono conosciuti Marco e Claudia. Quest’ultima era alle prese con la fine di un amore: “Un pomeriggio durante le prove stavo piangendo perchè il mio ragazzo mi aveva lasciato”, ha detto lei in passato a Chiambretti C’è, parlando del periodo trascorso a Domenica In, in un’edizione guidata da Bonolis. In quel momento Marco si è avvicinato per consolarla ma la reazione della Ruggeri non è stata pacifica. Da cosa nasce cosa e nei giorni successivi i due hanno avuto modo di conoscersi meglio e far nascere quella famosa scintilla che quattro anni fa li ha spinti fino all’altare. “Ci siamo innamorati e dopo dieci anni insieme ci siamo sposati“, ha detto ancora la showgirl, “Paolo e Sonia ci hanno fatto da testimoni”.

Marco Bruganelli, marito Claudia Ruggeri: sui social per la moglie e la sorella

Marco Bruganelli non ama molto i social, al contrario della moglie Claudia Ruggeri e della sorella Sonia Bruganelli. Ogni tanto Marco compare nelle foto condivise dalle due donne della sua vita su Instagram, come è accaduto qualche giorno fa. In questo periodo infatti, Claudia e il marito si trovano in provincia di Cosenza per una breve vacanza al mare. Li possiamo vedere entrambi, innamoratissimi e sorridenti, in uno scatto che la Ruggeri ha voluto assolutamente condividere con i fan. Clicca qui per guardare la foto di Marco Bruganelli e Claudia Ruggeri. Oggi, sabato 27 giugno 2020, Claudia Ruggeri sarà inoltre presente nella puntata di Ciao Darwin 7, in replica su Canale 5. La Miss di Avanti un altro sarà una delle due capitane che si sfideranno in Italiani Vs Stranieri e di Marco, com’è ovvio dedurre, non ci sarà traccia. Intanto non è solo Claudia a finire nel mirino degli haters in questo periodo, ma anche la sorella di Marco. Secondo alcuni leoni da tastiera, la moglie di Paolo Bonolis sarebbe sempre pronta ad ostentare la ricchezza di famiglia.

Foto, “Sunset in love”

