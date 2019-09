Marco Carta a processo per furto di magliette/ Prima udienza oggi 20 settembre

Marco Carta ha chiesto il rito abbreviato per essere giudicato del reato di furto ed oggi, venerdì 20 settembre, si terrà la prima udienza. Il cantante imputato a Milano, insieme ad un’amica, Fabiana Muscas, per il furto di sei magliette alla Rinascente avvenuto lo scorso 31 maggio ha scelto di chiudere la vicenda il prima possibile. Nel corso dell’udienza odierna il legale Simone Ciro Giordano depositerà l’istanza di rito abbreviato condizionata all’acquisizione delle immagini delle telecamere. Nelle scorse settimane, il pm Nicola Rossato, oltre ad aver acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza ha ascoltato anche alcuni testimoni per rafforzare l’ipotesi accusatoria secondo cui Marco Carta sarebbe responsabile del furto insieme all’amica. Nello studio di Storie Italiane, Eleonora Daniele ha affrontato l’argomento ospitando, tra gli altri, il direttore Roberto Alessi che, avendo parlato con il cantante, afferma di credere nella sua innocenza.

MARCO CARTA: SILENZIO SUL FURTO

Marco Carta, pur essendo presente sui social non ha più affrontato l’argomento del furto delle sei magliette preferendo far parlare la sua musica. Il cantante che si è sempre difeso ribadendo la propria innocenza, in attesa della prima udienza del processo, ha scelto di restare in silenzio e concedersi una cena con le persone a cui vuole bene. Dopo aver trascorso un’estate all’insegna della musica incontrando dal vivo i suoi fans, il cantante che è sempre stato molto amato sin da quando era un allievo di Amici. Per dimenticare il brutto momento che ha vissuto, Marco Carta si è circondato dell’amore della sua famiglia sperando, presto, di avere la propria rivincita mettendo definitivamente da parte la questione del furto delle magliette.

