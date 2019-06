Marco Carta arrestato per furto aggravato/ 6 magliette rubate, solo un “complotto”?

La notizia dell’arresto di Marco Carta è adesso di dominio pubblico. Se fino a questo momento solo coloro che seguono le news sul web e sui social lo sapevano, adesso anche i comuni mortali lo hanno scoperto visto che i Tg delle 13.00 ne hanno dato notizia riportando però solo il comunicato dell’Ansa e senza aggiungere dettagli. A questo però ci pensano i fan del cantante sardo che, fino a prova contraria, sembrano pronti a sostenere il proprio beniamino gridando addirittura al “complotto”. In molti hanno già preso di mira Marco Carta con ironia arrivando a dire che magari ha agito perché “plagiato” (con un chiaro riferimento alla questione Pamela Prati) ma altri, i suoi fedelissimi, sono sicuri che le magliette non erano sue e che qualcuno le ha messe nella sua borsa proprio per creare tutto questo. Marco Carta è davvero solo vittima di un “complotto”? Fino a quando non ci saranno notizie ufficiali sembra proprio che oggi dovremo accontentarci di illazioni e supposizioni. (Hedda Hopper)

UNA DONNA CON LUI MA…

Marco Carta arrestato per furto aggravato: guai con la giustizia per il cantante sardo, fermato dalla polizia per aver rubato sei magliette da 1.200 euro alla Rinascente di Milano. Secondo quanto riportano i colleghi di Repubblica, il 34enne è stato intercettato dalle forze dell’ordine insieme a una donna di 53 anni ed ora si trova ai domiciliari: in base a una primissima ricostruzione, il vincitore di Amici di Maria De Filippi e di Sanremo aveva con sé sei magliette di marca a cui aveva tolto l’antitaccheggio, ma non la placchetta flessibile che ha suonato all’uscita. L’artista nato a Cagliari è stato arrestato dalla Polizia Locale e oggi, sabato 1 giugno 2019, ci sarà il processo per direttissima. Ricordiamo che ieri la Rinascente, noto department store nostrano, era aperta fino all’1.00 per il Black Friday.

MARCO CARTA ARRESTATO PER FURTO AGGRAVATO

Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore su Marco Carta, diventato famoso al grande pubblico per la vittoria del talent show Amici di Maria De Filippi nel 2008, successo culminato nel trionfo al Festival di Sanremo 2009 con il brano La forza mia. L’artista cagliaritano, che lo scorso 21 maggio ha compiuto 34 anni, ha pubblicato il suo ultimo album nel 2017, titolo “Tieniti forte”, e nel settembre dello stesso anno ha fatto parte del cast della settima edizione di Tale e quale show, vinto grazie alle sua abilità canore. Nell’ottobre del 2018 ha fatto il giro del web il suo coming out, con l’interprete di “Ti voglio bene” che ha annunciato di essere omosessuale e di essere fidanzato con un uomo con il quale convive da tre anni. Una notizia, quella del suo arresto per furto aggravato, che sta facendo il giro dei social network e che ha gettato nello sconforto tutti i suoi fan, che attendono novità per capire la reale dinamica dei fatti e le possibili conseguenze.



