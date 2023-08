Marco Carta ha un nuovo fidanzato/ “C’è una persona al mio fianco, sono molto felice”

Marco Carta ritrova l’amore: “L’amore va bene, sono molto felice”

Marco Carta, dopo l’annuncio della rottura con il suo storico fidanzato, ha ritrovato l’amore con un nuovo compagno. Ai microfoni di Vero magazine, il cantante svela la sua situazione sentimentale: “L’amore va bene e sì. C’è una persona al mio fianco, che custodisco gelosamente. Sono molto felice!” L’ex allievo di Amici, non ha rivelato però l’identità della sua dolce metà scegliendo di mantenere il riserbo.

Marco Carta ha aggiunto: “Rispetto al passato sono cresciuto e maturato. Adesso non scappo più. Ho imparato a restare, a soffrire e ad abbracciare il dolore. Ci sono passato e so che è facile sentirsi sbagliati e tirati in ballo, anche su commenti fatti ad altre persone. Non è facile cercare il proprio posto nel mondo, se ti fanno vedere che il mondo gira nel senso opposto. Di certo, Internet è uno strumento che può aiutare molto, se usato bene. Molti personaggi si espongono, me compreso e anche se non siamo degli esempi siamo degli strumenti, a disposizione per aiutare“.

Marco Carta rifiutato a Sanremo 2023: “Non mi hanno preso”

Il cantante ha svelato di aver presentato un brano per Sanremo 2023, ma di non essere stato preso da Amadeus. Ai microfoni di Vero magazine, l’artista ha parlato del rifiuto del conduttore che ha già svelato i Big per il cast del Festival.

“Io l’ho presentato il mio pezzo per Sanremo quest’anno, ma non mi hanno preso. Amadeus ha composto un cast fortissimo. Non ho guardato l’annuncio dei Big in diretta alle 13 al Tg1 perché è una cosa che mi mette troppa ansia. L’ho scoperto la sera su Instagram” afferma Carta che sembra aver preso sportivamente la decisione del direttore artistico per la kermesse canora.

