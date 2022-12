Marco Carta: “Sono fidanzato e innamorato”/ “Sanremo 2023? Non mi hanno preso…”

Marco Carta si è raccontato a 360 gradi ai microfoni di “Bella Ma’”, la trasmissione di Rai Due condotta da Pierluigi Diaco e in onda ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì. L’artista ha esordito dicendo che, quando vinse “Amici” e pochi mesi dopo partecipò al Festival di Sanremo, fu per tutti uno scandalo, in quanto c’era un forte pregiudizio legato ai cantanti che emergevano nel talent show di Maria De Filippi. Il palco dell’Ariston per Carta “fu il coronamento del progetto di una vita: quando avevo 6 anni macchinavo già tutto questo. Ricordo che in quei giorni Iva Zanicchi fu molto carina con me. Per il resto, non rammento tanto calore, semmai un po’ di diffidenza e di distacco. Nulla di troppo cattivo, ma dovevo ancora essere accettato. Paolo Bonolis, che presentava quell’edizione, mi diceva sempre di essere me stesso. Quando ho vinto è stato bellissimo: la mia vittoria è stata voluta dalla gente!”.

Il giorno successivo, nel salotto televisivo di “Domenica In” (all’epoca conduceva Pippo Baudo, ndr), Marco Carta si ritrovò “in una fossa di leoni, in cui cercavo di spiegare cosa avessi fatto: non mi sono svegliato canterino un giorno… Soltanto ai provini di Amici mi sono presentato cinque volte in quattro anni! C’erano 50mila provinanti, arrivavo a Roma alle 6 e magari mi provinavano alle 19. In tutto questo, si attendeva sotto il caldo di maggio, le code erano interminabili”.

MARCO CARTA: “SANREMO 2023? HO PRESENTATO UN BRANO, MA…”

Nel prosieguo della sua chiacchierata con Diaco, Marco Carta ha poi parlato di sentimenti: “Il fatto che da più piccolino fossi silenzioso circa la mia omosessualità non implicava in me chissà quale disperazione. Peraltro, già all’epoca un fidanzatino c’è stato, poco prima che entrassi ad Amici. Avevo 21 anni: ero sveglio e ho vissuto in libertà la mia identità s*ssuale”. Attualmente, però, “non sono sul mercato: da un po’ di tempo sono vicino a una persona. Ho timore nell’usare le parole giuste, perché vengono riportate diversamente sul web. Sono fidanzato, abbastanza. Mi vergogno a dirlo, ma confermo che il mio cuore è preso“.

Infine, una rivelazione da parte di Marco Carta: “Ho presentato un brano per il Festival di Sanremo 2023, lo confermo. Non ho guardato l’annuncio dei big scelti da Amadeus in diretta al Tg1 domenica, perché mi fa male tutta quell’ansia. Però devo dire che il cast di quest’anno è importante”.











