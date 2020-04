Marco Carta insultato in diretta: “porti sfiga come Mia Martini”/ Lui: “vergognati”

Marco Carta insultato su Instagram durante una diretta. Il cantante, come molti suoi colleghi, a casa per la quarantena, pubblico foto e video sui social regalando ai fans anche una diretta. Nel corso di quest’ultima, un follower avrebbe pesantemente offeso Marco Carta come riporta La Nostra Tv. Molti fans hanno chiesto al cantante sardo se, in futuro, tornerà al Festival di Sanremo. Carta non ha escluso di poter tornare sul palco del Teatro Ariston. Una persona, tuttavia, che in quel momento stava seguendo la diretta, avrebbe commentato le parole del cantante insultandolo pesantemente. “Non puoi andare a Sanremo. Sei come Mia Martini, porti sfiga”. Parole pesantissime che hanno scatenato la rabbia dei fans di Marco Carta che, a sua volta, ha deciso di replicare in diretta.

“MARCO CARTA PORTI SFIGA COME MIA MARTINI”: IL CANTANTE REPLICA IN DIRETTA

Ferito, ma soprattutto amareggiato dal commento dell’utente, Marco Carta non è rimasto in silenzio, ma ha replicato in diretta. “Hai pure il coraggio di mettere come foto profilo un bambino. Dovresti semplicemente vergognarti di non portare rispetto per l’arte, per la grandissima artista che era Mia Marini”, ha detto il cantante sardo puntando il dito contro l’hater in questione. Il cantante, poi, si è lasciato andare ad un amaro sfogo: “Secondo, perchè credi ancora in queste cose, provo pena per te. Raccogli i tuoi cocci nella vita e fatti un mea culpa perchè se non lo farai, finirai proprio in tragedia. Mi dispiace dirtelo”, ha concluso Carta ricevendo il sostegno e la solidarietà dei suoi fans che lo seguono dall’inizio della sua carriera.



© RIPRODUZIONE RISERVATA