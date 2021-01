Marco Cartasegna tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni?/ Parpiglia svela retroscena

Tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni spunta l’ex tronista Marco Cartasegna? A svelare un retroscena sul rapporto tra l’ex tronista, attuale concorrente del Grande Fratello Vip e la fidanzata Natalia è il giornalista Gabriele Parpiglia che, nell’ultima puntata di Casa Chi, il format social del magazine diretto da Alfonso Signorini, ha commentato il gossip che ha travolto Zelletta e Natalia Paragoni che stanno insieme da un anno e mezzo dopo essersi innamorati e conosciuti a Uomini e Donne. Durante le ultime puntate del Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta ha raccontato di non essere a conoscenza del chiacchiericcio sulla vacanza a Capri di Natalia Paragoni. Il gossip che si sarebbe scatenato intorno alla coppia coinvolgerebbe anche Marco Cartasegna con cui Natalia avrebbe parlato una sera. Parpiglia sottolinea come non sia successo assolutamente nulla tra la Paragoni e Cartasegna, ma alcuni discorsi di Marco avrebbero spinto Zelletta ad allontanarsi dall’amico.

ANDREA ZELLETTA E NATALIA PARAGONI: L’AMICIZIA FINITA CON MARCO CARTASEGNA

Cosa sarebbe successo, dunque, tra Andrea Zelletta, Natalia Paragoni e Marco Cartasegna? A svelare tutto è Gabriele Parpiglia che, a Casa Chi, ha raccontato: “Il chiacchiericcio prevede anche un’altra persona con la quale Natalia ha parlato una sera. Non si capisce se sia successo qualcosa o meno, pare di no. L’altra persona è Marco Cartasegna. I due, dopo un viaggio a Santo Domingo dove Natalia stava con Zelletta e Marco con Soleil Sorge, si sono visti da soli perchè Natalia è andata a visitare la sede dove lavora Cartasegna”, ha fatto sapere Parpiglia. Secondo quanto raccontato dal giornalista, pare che, quella sera, ci siano stati dei discorsi che avrebbero spinto Zelletta ad allontanarsi. “Quella sera, pare che Marco abbia fatto strani discorsi a Natalia che non sono piaciuti a Zelletta perchè erano discorsi del tipo ‘Molla quel mondo lì, prendi l’università. So che se Marco e Andrea dovessero incontrarsi, non sarebbe un incontro pacifico”, ha concluso Parpiglia.



