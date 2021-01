Natalia Paragoni, aereo per Zelletta: “Noi più forti”/ Dubbi dopo la diffida al GF

Dopo giorni di dubbi e di tensione, nella Casa del Grande Fratello Vip è arrivato il gesto che Andrea Zelletta attendeva da tempo. Sul cielo di Cinecittà è volato un aereo con un romantico striscione dedicato proprio all’ex tronista di Uomini e Donne dalla sua fidanzata Natalia Paragoni. “AZ (che sta per Andrea Zelletta, ndr). Noi più forti di tutto. Ti amoooo. Naty” sono le parole che la Paragoni ha deciso di dedicare al suo fidanzato, rompendo il silenzio dopo giorni di dubbi nella Casa. Una dichiarazione d’amore che funge da conferma dei sentimenti di Natalia, soprattutto alla luce del gossip scoppiato nelle ultime settimane che la vede protagonista. Un gesto che ha reso molto felice Andrea, che ha replicato con un “Ti amo amore mio, grazie”.

Natalia Paragoni rompe il silenzio dopo il gossip sul tradimento e la diffida al GF

Il messaggio di Natalia Paragoni scioglie un po’ le tensioni che Andrea Zelletta ha accumulato in questi ultimi giorni nella Casa del Grande Fratello Vip a causa del gossip sul presunto tradimento della fidanzata. Natalia ha però deciso di non presentarsi in Casa per un confronto con lui in diretta, lasciando aleggiare il dubbio sulla sua reale condotta, sopratt. La Paragoni ha poi spiegato la sua decisione di non presentarsi con queste parole: “Ho scelto di non offrire più ascolto e risposta alle chiacchiere altrui. Il mio ascolto e le mie risposte sono per l’unica persona che li merita e che merita il mio amore ogni giorno di più: Andrea”.



