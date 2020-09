Marco, chi è il fidanzato di Soleil Sorge?/ Scottanti rivelazioni a Pomeriggio 5

Si è parlato di flirt con Andrea Iannone, poi smentito, ma il cuore di Soleil Sorge pare batta per un altro uomo. Lui si chiama Marco e a paparazzarlo insieme alla Sorge è stato Novella2000. Le foto mostrerebbero i due insieme, in atteggiamenti intimi, ma i dettagli saranno svelati dal diretto interessato oggi, nella nuova puntata di Pomeriggio 5. Barbara D’Urso è infatti pronta ad ospitare nel suo studio Marco, e comprendere quali siano gli effettivi rapporti che lo legano alla bella Soleil. Di recente la Sorge è stata proprio ospite della D’Urso, a Domenica Live, dove ha smentito il flirt con Iannone, negando ogni tipo di interesse nei confronti del pilota (che ci avrebbe però provato con lei).

Soleil Sorge, nessun flirt con Iannone: ora c’è Marco?

“Non c’è stato assolutamente nulla tra noi.” ha dichiarato Soleil Sorge a Domenica Live. “Ci siamo ritrovati a casa di amici per caso e uscivamo tutti insieme nei locali dove c’erano un po’ tutti. Niente più.” ha spiegato. Soleil ha inoltre aggiunto: “Inoltre è l’ex di una mia ex cognata (Belen, ndr) e mi sarebbe dispiaciuto se avessero pensato questa cosa non vera. Iannone non è il mio tipo, non mi piaceva fisicamente. Lui mi ha chiamato alle 5 del mattino. Non rispetto questo comportamento da parte di un uomo. Ho risposto perché ero in giro con le amiche e gli ho detto che non era il caso assolutamente di vederci a quell’ora. Ci sta vedersi alle 5 del mattino? Non con me. L’intenzione non era di vedermi in comitiva con gli amici, mi ha detto esplicitamente altro quindi no”, ha poi concluso.



