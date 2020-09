Marco Costantini, compagno Matilde Brandi/ Sono in crisi? Tutta la verità

Marco Costantini e Matilde Brandi sono in crisi? I rumors sono iniziati ad emergere pochi giorni prima che lei entrasse nella casa del Grande Fratello Vip 5, dove soggiornerà a partire da oggi, lunedì 14 settembre 2020. Tutto è iniziato da una dichiarazione dell’artista rilasciata a Dipiù, in cui affermava di non volersi innamorare durante l’esperienza nel reality. “Non ho notato nessuno per cui potrei perdere la testa”, ha sottolineato, “poi ho un compagno e anche se la nostra relazione va avanti tra alti e bassi innamorarmi di nuovo non è la mia priorità”. Non è un mistero che nella vita della Brandi ci sono due persone importantissime: le due figlie. Ed è anche per loro che non intende superare certi limiti. A Fanpage però ha confessato che parlerà del suo rapporto con Costantini una volta che sarà nel loft di Cinecittà. “Ho detto che ci sono alti e bassi, non è un rapporto perfetto, sfido chiunque ad avere un rapporto da Mulino Bianco”, ha precisato, “Mi hanno chiesto se voglio innamorarmi dentro la Casa e ho risposto che non mi interessa, non è il mio scopo”. Per scoprire qualcosa di più dovremo quindi aspettare l’inizio dello show e attendere che Matilde voglia toccare il tasto dolente. Per ora si parla solo di un legame che vive un’altalena, come tanti altri.

Marco Costantini, compagno Matilde Brandi: non è d’accordo per il Gf Vip

Marco Costantini non è felice che la compagna Matilde Brandi faccia parte del cast del Grande Fratello Vip 5. “Non è molto d’accordo“, ha confessato infatti a Dipiù, “lui è molto diverso da me. Non lavora nel mondo dello spettacolo. E’ un uomo molto serio, quindi chiaramente non approva la mia scelta. Però, mi lascia fare, come sempre. Alla fine ho deciso io. Marco, comunque, è un bravissimo padre. È molto presente, quindi sono tranquilla. So che le ragazze sono in buone mani”. La Brandi ha inoltre sottolineato che Costantini non approverebbe la sua scelta perchè nella sua vita ha fatto un percorso del tutto diverso e che quindi non comprenderebbe le sue motivazioni. In passato Matilde ha fatto delle rinunce proprio per amore delle due figlie nate dal suo amore con Costantini, Aurora e Sofia. Ha scelto infatti di non partecipare a Pechino Express, anche se avrebbe voluto. Ora che le due ragazzine sono più grandi, è sicura invece di poterle lasciare con il papà per qualche tempo.



