Verissimo, Matilde Brandi annuncia: “Io e Francesco Tafanelli ci sposiamo nel 2026”

Matilde Brandi si sposa. La showgirl ed ex concorrente del Grande Fratello è stata ospite nella puntata di oggi di Verissimo ed ha annunciato di essere pronta per il grande passo del matrimonio con il nuovo compagno Francesco Tafanelli. Matilde e Francesco stanno insieme da alcuni anni, la showgirl dopo la fine del matrimonio con l’ex marito Marco Costantini, padre delle sue due figli Sofia e Aurora, ha ritrovato il sorriso con l’imprenditore ed adesso i due sono pronti a convolare a nozze.

Aurora e Sofia, chi sono le figlie Matilde Brandi? / La dedica: "Cucciole di mamma, vi devo dire una cosa..."

“L’amore vince sempre. Io e Francesco ci sposiamo, e abbiamo deciso di farlo il 10 novembre il giorno in cui ci siamo visti per la prima volta. Mi ha invitato a cena in centro a Roma. È stato molto romantico” ha annunciato con queste parole il matrimonio con Francesco Tafanelli Matilde Brandi che poi ha aggiunto: “È stata Manila Nazzaro a farci conoscere: lui mi scriveva e io i messaggi non li leggevo. Poi è successo.” Matilde non ha nascosto tutta la sua sofferenza per la fine del precedente matrimonio, si incolpava del fallimento e della separazione e soprattutto era preoccupata per le sue due figlie, ma adesso è pronta a voltare pagina.

Chi è Matilde Brandi/ "Raffaella Carrà mi fece un grande piacere e mi regalò un enorme soddisfazione"

Matilde Brandi raggiante con il nuovo compagno Francesco Tafanelli: “Sogno una famiglia allargata”

Durante la chiacchierata a Verissimo Matilde Brandi sulle figlie Sofia e Aurora ha rivelato: “Loro sono la mia forza. Vengono sempre al primo posto. So che hanno passato dei momenti non facili, anche per causa mia e loro si meritano sempre il meglio” Il rapporto delle ragazze con il suo futuro marito è ottimo: “Io dico sempre se una mamma è felice allora anche i figli saranno felici, bisogna sempre pensare a loro. Non c’è più odio e nemmeno rancore. Le guerre fanno solo del male, non servono a nulla. Mi piacerebbe anche avere una famiglia allargata. Per le mie figlie farei di tutto”. Ed infine ha concluso dicendo che suo marito sarebbe piaciuto anche alla sua mamma che non c’è più: “A mia mamma Francesco sarebbe tanto piaciuto. Litighiamo in ogni caso, abbiamo entrambi un bel caratterino. Ma è un principe azzurro, il mio principe azzurro”.