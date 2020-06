Marco Crepaldi: “Uomo, stai muto e subisci”/ “Donne oppresse per secoli, ora espiamo”

Nuova polemica social su Marco Crepaldi, esperto di psicologia sociale e fondatore di Hikikomori Italia, che già in passato si era segnalato per le sue invettive contro gli uomini e una mascolinità ritenuta tossica ma anche per alcune uscite in cui definiva gli uomini oggetto di violenze al pari dell’altra metà del cielo. Nelle ultime ore infatti hanno destato particolare clamore per via di una Stories apparsa sul suo profilo Instagram nella giornata di ieri e che nelle ultime ore l’ha portato a scrivere che “da qui all’eternità ogni bambino di sesso maschile che nascerà sarà automaticamente responsabile del patriarcato”, rincarando poi la dose quando spiega che ciò per lui è ineluttabile e che ogni maschio sarà comunque colpevole indipendentemente da cosa farà nella sua vita. Non solo, Crepaldi poi prosegue estremizzando il suo pensiero e dicendo, forse in un eccesso di zelo femminista, che se mai questo bambino dovesse subire discriminazioni, violenze o subire pressioni di genere non dovrà nemmeno lamentarsi perché “sta solo espiando la sua colpa”.

MARCO CREPALDI, POLEMICHE PER LE PAROLE SUGLI “UOMINI ETERNAMENTE COLPEVOLI”

Parole durissime quelle di Marco Crepaldi che hanno innescato le reazioni non solo di tanti uomini ma pure di molte donne che hanno preso le distanze dalla sua posizione femminista e che combatte gli stereotipi maschili con altri stereotipi che ben poco aiutano a risolvere il problema. Alcune donne inoltre non hanno apprezzato il fatto che sia lui, un uomo, che pretenda di spiegare a loro il modo in cui si sentano oppresse arrivando all’estremo di non dare alcuna speranza di riscatto o possibilità per le persone di sesso maschile. “Se una donna gli farà qualsiasi tipo di cattiveria stia muto” aveva concluso la sua Stories Crepaldi secondo il quale questa sarà la punizione per tutti i maschietti dopo secoli di oppressione. “Sta solo screditando il femminismo” ha risposto qualche utente invitando a non dare visibilità alle sue provocazioni, mentre altri hanno ironizzato sul fatto che questa visione aggressiva della donna che dovrebbe discriminare o fare violenza sull’uomo è l’esatto contrario di quanto avviene nella realtà e che i suoi ragionamenti ipotetici contribuiscono solo ad avvelenare il dibattito sulla discriminazione di genere.



