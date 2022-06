Marco Cucolo critica Lory Del Santo, lite tra fidanzati all’Isola/ Lei va via senza salutarlo…

Lory Del Santo e il fidanzato Marco Cucolo, lite all’Isola dei Famosi

Si scatena una lite tra naufraghi all’Isola dei Famosi 2022 che finisce per mettere uno contro l’altro anche Lory Del Santo e il fidanzato Marco Cucolo. Tutto parte quando Edoardo Tavassi attacca Lory: “Giocano scorretto. Il ruolo di Lory è quello di andare a parlare male di ogni persona. Anche Nick è stata una grande delusione… L’unico che salvo è Marco Cucolo che con gli occhi vorrebbe stare dalla parte nostra ma purtroppo sa che deve difendere la sua fidanzata”.

Lory Del Santo allora replica a tono: “Loro sono in sette, sono tutti uniti e lo dicono tutti, se lo sono inventato perché non ci sono video e audio. Mi scivola tutto addosso perché la verità, prima o poi, uscirà”. Quando però Ilary Blasi chiede il parere di Marco Cucolo, ecco che si scatena il dissapore tra i due fidanzati.

Lory Del Santo lascia la playa senza salutare Marco Cucolo dopo la lite

Marco Cucolo, infatti, è subito in difficoltà nel dire la sua: “Io sono dalla parte della verità, a volte è dalla parte di Lory che secondo me, in alcuni casi, viene troppo presa di mira su cose su cui si potrebbe evitare, ma anche lei a volte sbaglia nei confronti degli altri naufraghi!” finisce per dichiarare. Questo scatena Lory, che finisce per fare una confessione: “Ma che dici! – e rivolta a Ilary Blasi – Lui mi ha dato un consiglio, ha detto ‘Quando loro parlano male di te, tu nasconditi, sparisci, non devi ascoltare quello che dicono, non replicare'”. Quando, poi, Lory scopre di essere l’eliminata di questa settimana, preferisce andare via senza quasi salutare Marco, cosa che viene subito notata in studio.

