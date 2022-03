Marco Cucolo, L’Isola dei Famosi 2022/ Il suo atteggiamento verso Lory commuove

Marco Cucolo, L’Isola dei Famosi 2022: il rapporto con Lory Del Santo

Marco Cuculo è un personaggio tutto da scoprire. Nonostante la differenza di età che passa con la sua compagna Lory Del Santo, anche a L’Isola dei Famosi 2022 sta dimostrando di essere abbastanza maturo da accontentare sotto tutti i punti di vista una donna complicata come l’attrice. Il giovane ancora non è entrato nelle dinamiche di gioco, si mostra sempre molto protettivo nei confronti della showgirl, cosa che commuove i fan. La donna invece è più spigliata e indipendente, probabilmente perchè avendo già vissuto in passato l’esperienza dell’Isola conosce le dinamiche di gioco. Marco ha già stretto amicizia con Clemente e Jeremias è un po’ più distaccato con Nicolas, ma nel complesso mantiene un comportamento rispettoso con tutti i naufraghi.

Lory Del Santo, L'Isola dei Famosi 2022/ Storia d'amore con Cucolo all'inizio tanta resistenza

Un grande spavento per la caduta di Lory Del Santo spaventa tutti ma..

Marco Cuculo si è preso un bello spavento quando la sua compagna è caduta accidentalmente inciampando su un tronco grande di legno. Lory si è subito rialzata e si è preoccupata di rassicurare il compagno di stare bene e di non essersi ferita. Gli spettatori hanno notato nel volto del giovane molta apprensione, difatti è sempre attento a soddisfare le esigenze della sua donna e nemmeno sull’Isola dei Famosi 2022 riesce a trascurarla. Gli altri naufraghi hanno notato il suo atteggiamento e Estefania ha chiesto alla Del Santo come si sono conosciuti. La loro storia d’amore è nata su internet, Marco ha sempre dimostrato di essere interessato alla showgirl e il suo volere conoscerla non era dettato dalla curiosità di uscire con un personaggio famoso, ma dall’attrazione che provava per lei.

Lory Del Santo cade all'Isola dei Famosi 2022/ Video, ecco cos'è successo

Il pubblico dell’Isola dei Famosi 2022 sostiene la coppia Lory Del Santo – Marco Cucolo

La storia d’amore di Lory del Santo e Marco sta entusiasmando il pubblico che tifa per questa coppia e vorrebbe assistere ancora a molti momenti teneri. Marco non ha mai mollato la presa con l’attrice e l’ha perseguitata in maniera educata fino a quando lei sfinita non ha deciso di conoscerlo personalmente. Da quel momento è scattata una scintilla e ora sono dieci anni che vivono la loro storia d’amore non sempre facile da gestire, soprattutto per tutti i problemi personali che Lory ha dovuto affrontare. Il pubblico sta mostrando molto interesse in questa coppia che nelle difficoltà della fame riuscirà a regalare tante belle emozioni, in molti tifano per loro e c’è chi spera in una seconda vittoria della Del Santo, chissà come andrà a finire.

