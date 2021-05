Marco De Angelis, compagno Claudia Pandolfi/”Famiglia allargata con Roberto Angelini”

Quella di Claudia Pandolfi è sicuramente stata una vita eccitante e non solo dal punto di vista lavorativa, iniziata quasi per caso perché scoperta da Michele Placido durante la sua partecipazione a Miss Italia ormai trenta anni fa, ma anche quella sentimentale che l’ha vista sposare in fretta e furia Massimiliano Virgili per poi lasciarlo poco dopo. All’epoca nella sua vita e nei suoi pensieri c’era Andrea Pezzi ma anche quella relazione finì a favore di Roberto Angelini, il padre del suo primo figlio, Gabriele. Adesso la stabilità e la gioia sono arrivate con Marco De Angelis, produttore cinematografico molto riservato specie quando si tratta di amore. Classe 1980, Marco è responsabile della Dap De Angelis Group, società di produzione che ultimamente si è lanciata nelle serialità, vedi Baby.

Claudia Pandolfi/ "Ho accettato avances di donne ma..."

Marco De Angelis, compagno Claudia Pandolfi, chi è e cosa fa nella vita?

La sua storia con Claudia Pandolfi è iniziata nel 2014 poco tempo dopo, nel 2016, è nato Tito, il frutto del loro amore. L’attrice è già mamma di Gabriele e la loro relazione, così come la loro famiglia allargata con Roberto Angelini, è stata sempre tenuta lontana dai riflettori. La cosa certa è che la Pandolfi non ha intenzione di sposarsi una seconda volta e lei stessa a Verissimo ha spiegato: “Il matrimonio non lo rifarei. Ero innamorata di quel ragazzo, siamo stati insieme 4 anni ed è andata cosi”. In realtà proprio con Marco de Angelis ha fatto qualcosa di molto simile ad un matrimonio visto che a Barcellona ‘uno per strada’ ha detto loro di essere un sacerdote e li ha sposati mettendo loro delle cose in testa ed unendo le loro mani. Questo basterà?

LEGGI ANCHE:

CLAUDIA PANDOLFI/ "Non ho scelto io di recitare, questo lavoro ha scelto me"Marco De Angelis, fidanzato Claudia Pandolfi/ “È giovane e più romantico di me”

© RIPRODUZIONE RISERVATA