Marco De Angelis, compagno Claudia Pandolfi/ Lei: “è molto più romantico di me”

Marco De Angelis e Claudia Pandolfi: il matrimonio improvvisato a Barcelona

Marco De Angelis è il compagno di Claudia Pandolfi. Un grande amore quello nato tra la popolare attrice di tantissimi film e serie tv di successo e l’uomo responsabile della Dap De Angelis Group, società di produzione che si occupa di fiction e lungometraggi. In rarissime occasioni la Pandolfi, da sempre restia a raccontare della sua vita privata e sentimentale, si è sbottonata parlando del compagno. Negli studi di Verissimo da Silvia Toffanin, l’attrice ha deciso di raccontare qualche dettaglio in più sul compagno rivelando: “ci siamo sposati a Barcellona con uno per strada che ha detto di essere un sacerdote di non so quale religione… Ci ha messo delle cose in testa, ha unito le nostre mani e ci ha resi marito e moglie. Per me ha avuto molta importanza!”. Non solo, parlando proprio di Marco ha confessato: “quanto a lui, è giovane, è molto più romantico di me, e ha persino caviglie più sottili delle mie”.

Bugo distrugge Morgan: "20 anni che non fai un cazz*"/ "Ti ho bullizzato? Ridicolo, fai figure di merd*!"

Dal loro amore è nato anche Tito, il secondo figlio dell’attrice che in passato è stata legata al musicista Roberto Angelini da cui ha avuto il primogenito Gabriele. Parlando proprio dei figli ha detto: “ora che iniziano a conoscersi meglio giocano insieme. Tito si sta ammorbidendo e Gabriele con lui si diverte perché con lui torna bambino. Tito è dolcissimo ma ha una strana passione per l’horror, nato quando ha scovato i film di Tim Burton tra i vecchi dvd di Gabriele. Ha guardato e riguardato “La sposa cadavere” e ha voluto approfondire il genere, scoprendo anche i cartoni di Hayao Miyazaki”.

Mara Venier incalza Pupo:"Successo con le donne perché le paghi?/ Imbarazzo e replica

Chi è Marco De Angelis, il compagno di Claudia Pandolfi

Ma chi è Marco De Angelis, il compagno di Claudia Pandolfi. L’uomo è un produttore e ricopre il ruolo di responsabile della Dap De Angelis Group, società di produzione che si occupa di fiction e lungometraggi.

Durante la sua carriera, il produttore ha lavorato con Antonio Di Trapani con cui ha realizzato due film: “Tarda estate” uscito nelle sale cinematografiche nel 2010, mentre “Terra” è uscito nel 2015. Non da dimenticare poi tra le sue produzioni anche “La mossa del pinguino nel 2014” e “Non c’è campo” del 2017.

Antonella Fiordelisi eliminata al GF Vip, i fan: "Ecco perché non ti abbiamo salvata"/ Spunta la lettera!

© RIPRODUZIONE RISERVATA