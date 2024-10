Arriva una nuova serie crime su Rai 2, The Bad Guy, una fiction dark che racconta le vicende di Nino Scotellaro. A vestire i suoi panni è Luigi Lo Cascio, che interpreta un magistrato impegnato da moltissimi anni in una battaglia contro la mafia. Quest’ultimo però verrà ingannato da un boss insieme alla moglie, interpretata dall’attrice Claudia Pandolfi. Lei, avvocata, proverà a fare di tutto per farlo uscire dalla terribile vicenda, andando così ad aggiungere tasselli su tasselli nel thriller psicologico italiano più atteso del momento.

E non è finita qui, perchè The Bad Guy ha già annunciato la seconda stagione prevista per il 5 dicembre 2024, dopo l’enorme successo ottenuto dal debutto di Prime Video, dove è stata trasmessa ancor prima di passare a Rai 2. La serie è sttaa scritta da Davide Serino, Ludovica Rampoldi e Giuseppe G.Stasi, che ne è anche il regista. Dove e quando vedere The Bad Guy? La fiction crime-dark andrà in onda su Rai 2 a partire da oggi 30 ottobre 2024 alle 22.35 in seconda serata. Pronti per una nuova avventura?

The Bad Guy, di cosa parla? La trama del thriller con Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi

The Bad Guy con Nino Scotellaro parla di una storia appassionante con la mafia come sfondo. Dopo una condanna ingiusta e l’accusa di far parte anch’egli del mondo mafioso, Nino cercherà di difendersi elaborando un piano di vendetta intricatissimo: proverà a cambiare identità scegliendo addirittura un nuovo nome, Balduccio Remora. Con le sue nuove vesti arriva in Sicilia ed entra nel gruppo mafioso rivale capitanato dal boss Mariano Suro (che è colui che lo ha incastrato). Da qui succederà di tutto, dalle cose più improbabili a quelle più psicologiche, che lasceranno i telespettatori col fiato sospeso.

Nino Scotellaro, nei panni di Balduccio Remora, si ritroverà ad avere a che fare con tantissimi criminali intraprendendo allo stesso tempo la strada verso Mariano Suro per vendicarsi. Oltre a Luigi Lo Cascio, attore protagonista e Claudia Pandolfi nei panni della moglie Luvy Bray troviamo anche Vincenzo Pirrotta, Giulia Maenza, Selene Caramazza e Antonio Catania, un cast da urlo per una delle serie-promessa del momento. Come andrà a finire la storia di Nino Lo Cascio? Riuscirà il magistrato a dimostrare a tutti di non essere un mafioso?