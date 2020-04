MARCO DE ANGELIS, MARITO CLAUDIA PANDOLFI/ Dedica d’amore social: “Che tenerezza…”

Pubblicità

Marco De Angelis è entrato nella vita di Claudia Pandolfi per rimanerci. I due, innamoratissimi, sono stati paparazzati spesso in giro per le città d’Italia e hanno dimostrato ancora una volta quanto sia forte il loro sentimento. Un tempo solo fidanzati, Marco e Claudia sono diventati marito e moglie in un modo buffo. Si trovavano in vacanza a Barcellona, hanno fermato un prete per strada e si sono sposati. Una follia? Sembra proprio di no, visto che l’attrice e il produttore hanno già messo su famiglia grazie all’arrivo di Tito, il secondo figlio di Claudia e il primo avuto con Marco. Oggi, sabato 25 aprile 2020, Verissimo – Le Storie trasmetterà in replica nel pomeriggio un’intervista del passato a Claudia Pandolfi, in cui racconterà anche di come i due si sono sposati. Anche se in realtà i giornali di gossip avevano iniziato a parlare delle loro possibili nozze già cinque anni fa, un anno dopo la loro unione e pochi mesi prima l’arrivo di Tito. “Sono un cavallo pazzo, scalpito, ho bisogno di avere una concretezza immediata. Se un uomo mi dice di aspettare, va bene”, aveva rivelato lei a Nuovo all’alba del suo amore con il produttore. “La cosa importante è che sia puntuale. Faccio fatica ad essere paziente, anche perché l’amore richiede già mille compromessi. Se si parte da un rapporto che non decolla e che va assecondato… Non so, io non sono così romantica”.

Marco De Angelis, “dietro le quinte” per mestiere

Marco De Angelis compare davvero poco sul profilo social di Claudia Pandolfi. L’attrice condivide spesso scatti di famiglia, ma il produttore sembra proprio volersi tenere alla larga da questa realtà. La coppia comunque non è affatto in crisi, come dimostra la dedica d’amore che l’attrice ha fatto al compagno di vita lo scorso ottobre, in occasione del suo compleanno. “Amore mio, che tenerezza, ti sei fatto soffiare via il soffio”, scrive, “ma non lo fare mai con me”. Nel video, Claudia infatti ‘ruba’ la possibilità a Marco di spegnere le candeline. Da quel momento in poi, non è comparso più, e anche se l’attrice non è poi così attiva sui social, forse la sua assenza è dovuta all’assoluta riservatezza. Dopo tutto i due hanno fatto il ‘pieno’ di paparazzi negli anni addietro, sia all’inizio del loro amore sia quando è nato il figlio Tito. Non stupisce, soprattutto se si considera che Marco preferisce stare nel dietro le quinte anche per mestiere. Riesce però a far parlare di sé, come dimostra la serie tv Baby finita su Netflix e già alla sua seconda stagione. “Con l’avvento delle nuove piattaforme, ci sentiamo più stimolati”, ha detto qualche mese fa a Rolling Stone, “network come Netflix ci lasciano molta più libertà editoriale, permettono di sperimentare di più”. Anche se il merito va anche al successo ottenuto dallo show: “Se la prima stagione non fosse andata bene, la seconda non ce l’avrebbero fatta fare”, ha sottolineato, “il successo conta sempre”.



