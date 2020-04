Marco de “La solitudine”, chi è?/ Laura Pausini svela: “Per lui ho sofferto tanto”

Pubblicità

“Marco se n’è andato e non ritorna più” canta Laura Pausini in uno dei pezzi più famosi della sua carriera, La solitudine. Il brano si aggiudicò, nel 1993, il Festival di Sanremo nella sezione “Giovani” e divenne poi un tormentone; ma vi siete mai chiesti chi è Marco, il protagonista della canzone? Laura Pausini canta infatti una storia d’amore tormentata, nata tra i banchi di scuole e in tanti si sono chiesti se sia una storia che la cantante ha realmente vissuto sulla sua pelle. La verità è stata svelata in un’intervista rilasciata dalla Pausini a Tv Sorrisi e canzoni di qualche tempo fa, in cui ha raccontato che sì, Marco è davvero esistito ed è stato il suo primissimo amore.

Laura Pausini svela chi è Marco de La Solitudine: “Il mio primo amore”

“È stato il mio primo grande amore, ma mi ha lasciato nel modo peggiore: – ha raccontato Laura Pausini, per poi svelare – ha baciato un’altra davanti a tutti. Quanto ho sofferto! Ho pianto per giorni…” Quella con Marco è dunque una storia che l’ha fatta soffrire tantissimo ma che, nonostante l’insistenza dei giornali, è stata taciuta dai diretti interessati anche nel corso degli anni successivi. “Le parole sono state scritte da persone che non mi conoscevano (Pietro Cremonesi e Federico Cavalli, ndr) ma rispecchiavano esattamente il mio stato d’animo”, ha raccontato ancora la Pausini a riguardo.



