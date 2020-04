Laura Pausini, Stasera Laura Ho creduto in un sogno/ Scaletta e diretta (replica)

Pubblicità

STASERA LAURA – HO CREDUTO IN UN SOGNO, DIRETTA, ANTICIPAZIONI E OSPITI DELL’EVENTO

Stasera Laura – Ho Creduto In Un Sogno, questo è quello che offre questa sera il prime time di Rai1. In questo periodo un po’ complicato, i palinsesti della tv commerciale sono finiti al macero a favore di repliche e show, e proprio in vista di tutto questo tram tram, ecco spunta il concerto-evento che farà felici i fan della grande artista italiana che ha ormai superato, con successo, i confini del nostro Paese. In particolare, si tratta del concerto che ha tenuto al Teatro Antico di Taormina nel maggio del 2014 e che oggi, martedì 21 aprile, sarà su Rai1 con tutti gli ospiti che hanno calcato quel palco entrando nella storia dell’artista seppur in replica. L’artista sarà accompagnata sul palco dalla Greatest Hits Orchestra, la direzione artistica dell’evento sarà affidata a Giampiero Solari e la regia di Cristian Biondani.

GLI OSPITI DI STASERA LAURA – HO CREDUTO IN UN SOGNO

Naturalmente Laura Pausini non sarà sola e i fan già sanno bene che Stasera Laura – Ho Creduto In Un Sogno sarà una vera e propria parata di stelle con una lunga lista di successi ma, soprattutto, di duetti, che vedranno l’artista al fianco, tra gli altri di Emma Marrone, Marco Mengoni, Fiorella Mannoia, Paola Cortellesi e Paola Turci. Inoltre, al fianco dell’amico Biagio Antonacci darà voce ad uno speciale Vivimi, con le sue storiche amiche Lorena, Ottavia ed Elisa, canterà Le Cose che Vivi. Il concerto all’epoca fu la scusa per mettere insieme i grandi successi della storia di Laura Pausini per festeggiare i suoi primi 20 anni di carriera, 20 anni dalla sua La Solitudine, una delle canzoni più famose in Italia e non solo. Sul palco del Teatro Antico di Taormina non saliranno solo cantanti ma anche Pippo Baudo, Claudio Baglioni, Malika Ayane, Noemi, L’Aura, Syria e La Pina.

SCALETTA DI STASERA LAURA – HO CREDUTO IN UN SOGNO

I fan non stanno più nella pelle e si stanno preparando per Stasera Laura – Ho creduto in un Sogno e proprio per questo non possono fare a meno di farlo se non preparando la scaletta dei pezzi che l’artista, da sola o in duetto, canterà questa sera su Rai1. Dopo i saluti di Laura Pausini e l’intervento del super ospite Pippo Baudo, prenderà il via il vero e proprio concerto con il medley preparato con Paola Cortellesi Il gatto puzzolone/Il topo Zorro/Katalicammello e poi Se non te. La scaletta poi prevede Strani amori, Avrai con Claudio Baglioni, Primavera in anticipo con Marco Mengoni, Tra te e il mare, la perfomance corale Con la musica alla radio, Come se non fosse stato mai amore, Io canto con Fiorella Mannoia, Invece no, Mi rubi l’anima con Raf, Le cose che vivi con le sue tre amiche, Vivimi con Biagio Antonacci, Felicità con Lucio Dalla, La solitudine.



