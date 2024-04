Marco, Dušan, Miroslav, Nicholas, chi sono i fratelli di Virginia Mihajlovic/ L’amore per il padre Sinisa

Virginia Mihajlovic è molto legata a sua sorella Arianna e ai fratelli Marco, Dušan, Miroslav e Nicholas: ecco cosa li tiene uniti

Marco, Dušan, Miroslav e Nicholas sono i fratelli di Virginia e Viktorija Mihajlovic. Virginia, classe 1998, è la figlia più piccola dell’indimenticabile Sinisa e di sua moglie Arianna. E’ molto legata alla sorella, con la quale ha partecipato all’Isola dei Famosi nell’edizione 2019. Ovviamente, Virginia adora anche i suoi fratelli, che sono Miroslav, Dushan e Nicholas. Ci sarebbe anche un fratello più grande, Marco, nato da una precedente storia d’amore del padre con un’altra donna.

Mentre Marco, Dušan, Miroslav e Nicholas sono rimasti alla larga dei riflettori e del gossip, Virginia Mihajlovic a differenza dei fratelli ha conquistato molto spazio sul web, in tv e sui social, grazie alla sua attività di influencer e al matrimonio con Alex Vogliacco, giocatore del Genoa. Sua sorella Viktorija, invece si occupa principalmente di moda e anche lei risulta molto seguita sui suoi canali sociali.

Arianna e i suoi fratelli, il dolore per la morte del padre Sinisa Mihajlovic, la storia d’amore con Alex Vogliacco…

“Con i miei figli sono affettuosissimo, anche perché io so cosa vuol dire avere dei genitori che non ti abbracciano”, aveva detto Sinisa Mihajlovic parlando del rapporto coi suoi figli. Per questo motivo, probabilmente, Virginia e Viktorija Mihjalovic hanno sempre lottato per tenere unita la famiglia e preservare l’amore trasmesso dall’indimenticato padre. L’ex allenatore del Bologna sembrava molto legato alle figlie femmine, ma in realtà lo era in egual modo coi loro fratelli.

Più volte Sinisa Mihajlovic ha sottolineato l’intensità del suo rapporto con Dushan, Miroslav e Nicholas. Straziante dunque il vuoto lasciato nelle vite di Virginia, i suoi fratelli e tutta la famiglia. Da quel triste giorno di dicembre 2022, c’è un’assenza che fa rumore, quella di Sinisa Mihajlovic.











