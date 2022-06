Marco Fantini, chi sono fratello e sorella/ L’ex tronista di Uomini e donne da sempre discreto sulla famiglia

Marco Fantini e la famiglia: il rapporto con fratello e sorella

Marco Fantini ha un fratello e una sorella, chi sono? L’ex tronista di Uomini e Donne non ama tanto parlare della sua famiglia e della sua infanzia. In pochissime occasioni, infatti, ha parlato dei genitori e dei fratelli. Quello che sappiamo con sicurezza che Marco ha un fratello e una sorella a cui è molto legato e con cui in rarissime occasioni ha condiviso qualche foto sui social. Recentemente poco prima del matrimonio con la compagna Beatrice Valli ha postato sui social una foto con la famiglia al completo per la gioia dei fan. Nello scatto, pubblicato su Instagram, si vede Marco in compagnia di mamma, papà, nonna e il resto della family.

I fan hanno molto apprezzato la scelta dell’ex tronista di Uomini e Donne di condividere e mostrare la sua famiglia. Tantissimi i commenti sotto la foto: da “finalmente conosciamo i parenti dello sposo” a “una delle poche volte che mostri la tua famiglia, semplici e genuini”. L’occasione della foto è stata la Pasquetta che il modello ha festeggiato a Carpi in occasione delle festività pasquali.

Marco Fantini risponde alle critiche sulla sua famiglia

La storia d’amore tra Marco Fantini e Beatrice Valli attira da sempre tanti consenti, ma anche immancabilmente delle critiche. In particolare alcuni followers hanno avuto da ridire sul comportamento della primogenita Bianca verso Alessandro, il figlio di Beatrice Valli nato dalla relazione con Nicolas Bovi. Su Instagram un fan ha scritto: “Ma perché Bianca è sempre prepotente con il fratello? Urla come una matta! Sì, è piccolina, tutto giusto, ma insegnatele che non si fa. Nelle stories vi mostrare sempre calmi quando lo fa. Educatela da adesso a portare rispetto a suo fratello maggiore, sennò più cresce e più sarà così. Già mi aspetto 3000 messaggi dove mi offendete e bla bla bla, ma è quello che vedo”.

La risposta di Marco Fantini non è tardata ad arrivare: “lo facciamo ogni giorno. Si fanno i dispetti a vicenda”.











