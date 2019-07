Marco Fantini e Beatrice Valli, lui non la chiede in sposa!/ Ma spunta il tatuaggio

Beatrice Valli e Marco Fantini sono una delle coppie più longeve e solide nate nello studio di Uomini e Donne. Oggi la loro è una famiglia, visto che da poco sono diventati genitori della piccola Bianca, e chissà che a breve non arrivi un altro figlio e, magari, l’ambito (da parte della Valli) matrimonio. Beatrice ha voluto festeggiare la giornata di oggi 9 luglio con un post speciale su Instagram. Si tratta di una foto in cui lei e Marco sono insieme e mostrano un particolare dettaglio: si tratta di un tatuaggio uguale che i due hanno fatto sul polso e che rappresenta un quadrifoglio. Un simbolo di fortuna ma, in questo caso, soprattutto di amore che sottolinea ancora una volta quanto sia forte il legame che li lega. A questo romantico scatto, Beatrice ha poi affiancato un lungo messaggio che ne spiega anche il motivo.

Beatrice Valli e Marco Fantini, gesto d’amore e dedica social

“È stato difficile convincere il marchini in qualcosa che per lui era impossibile ma avevamo entrambi il desiderio di fare qualcosa che ci legasse ancora di più!” scrive Beatrice Valli su Instagram. Poi continua: “Poco più di 5 anni ci siamo scelti , abbiamo creato una famiglia bellissima e piena di amore, amiamo la vita più di qualsiasi altra cosa ma soprattutto ci siamo fatti una promessa ( non come quando mi chiederà di sposarlo) però la nostra promessa vale più di qualsiasi altro gesto.”Beatrice Valli conclude allora con un augurio a se stessa e alla sua famiglia: “La nostra vita insieme ci deve portare felicità e fortuna in tutto quello che facciamo e faremo !! #goodluck – e a Marco – Ti amo”. Lontano, quindi, il matrimonio per la coppia che sembra al momento non pensarci…





