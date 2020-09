Marco Fantini: “Rubati i miei abiti per Venezia”/ “La polizia ha impronte e volti…”

Brutto risveglio per Marco Fantini e Beatrice Valli in quel di Milano. Dopo aver sfilato sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia 2020 dove Beatrice Valli è finita al centro della polemica per l’uso della mascherina, la coppia è rientrata a Milano. Questa mattina, al risveglio, prima della nuova partenza per Venezia, la coppia ha scoperto di aver subito un pesante furto nel proprio ufficio. Attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram, l’ex tronista di Uomini e Donne racconta l’accaduto non nascondendo la rabbia per aver visto sfumare mesi di lavoro delle persone che lavorano per lui e Beatrice. “Stamattina ci siamo svegliati con una brutta sorpresa. Sono venuti a rubare nel nostro ufficio. Mi hanno rubato gli abiti e tutte le cose che avevamo per il nostro lavoro. La polizia è riuscita a trovare le impronte e dal video di sorveglianza anche i volti, quindi speriamo che riescano a trovare chi ha fatto questo bruttissimo gesto. Non vi auguro quello che abbiamo passato noi. Non si è fatto male nessuno per fortuna, ma non è una cosa che fa piacere”, spiega Marco Fantini che ringrazia le forze dell’ordine per l’aiuto ricevuto prontamente.

MARCO FANTINI FURIOSO PER IL FURTO: “CHI METTE ABITI CUCITI SU MISURA”

Marco Fantini è furioso per il furto subito e si scaglia sui social contro gli autori del gesto. “La cosa che mi fa pensare di più è che abbiano rubato abiti cuciti su misura su di me. Chi se li mette? Voglio proprio capire chi se li mette”, aggiunge l’ex tronista. “Sono venuti a rubare in ufficio tutto quello che avevamo, tutti gli abiti e le cose che avevamo per queste giornate, i look di Marco per stasera. Ci hanno spaccato tutto. Hanno rubato tutti i vestiti di Marco e, purtroppo, ha dovuto una soluzione last minute sugli abiti. Meno male il mio c’era“, ha invece raccontato Beatrice Valli ai propri followers a cui ha confermato comunque la propria presenta a Venezia anche oggi.



