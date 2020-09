Beatrice Valli a Venezia, bufera per la mascherina/ Selfie con un fan, ma…

Beatrice Valli di nuovo nella polemica. L’influencer, a Venezia insieme al compagno Marco Fantini, padre delle sue figlie, Bianca e Azzurra, si è presentata sul red carpet con un elegantissimo e vaporoso abito rosso che ha messo in risalto le sue forme, tre mesi dopo il parto. Di fronte all’obiettivo dei fotografi, Beatrice Valli è apparsa radiosa e bellissima accanto a Fantini. Acclamata dai fan a cui cerca sempre di regalare un sorriso ogni volta che li incontra, la Valli ha anche accettato di fare un selfie con uno di loro non immaginando che, quel gesto, avrebbe scatenato una nuova polemica. Come mostra un video pubblicato dalla pagina Instagram “beatriceeilmarchini”, Beatrice Valli, ancora avvolta nel suo meraviglioso video, è stata avvicinata da un fan che le ha chiesto un selfie. La risposta è stata naturalmente positiva, ma il modo con cui l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha indossato la mascherina ha scatenato la bufera.

BEATRICE VALLI INDOSSA MALE LA MASCHERINA ED E’ POLEMICA

Raggiante e bellissima con lo splendido abito rosso con cui ha sfilato sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia 2020, Beatrice Valli ha accettato di fare un selfie con un fan. Nel breve filmato pubblicato dalla fanpage della coppia nata a Uomini e Donne, si vede Beatrice con la mascherina. Tuttavia, la Valli non la indossa nel modo corretto avvicinandola al naso come un fazzoletto. Tanto è bastato per scatenare una nuova polemica. Negli scorsi giorni, Beatrice era finita nel mirino del web per una frase sulle donne senza figli. Frase che è poi stata spiegata dalla stessa Valli che, per ora, non ha ancora commentato la polemica per l’uso della mascherina. Lo farà nelle prossime ore?





