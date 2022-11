Marco Ferradini e figlia Marta/ “Rapporto splendido tra noi, ‘Teorema’ brano onesto…”

Marco Ferradini e sua figlia Marta sono intervenuti in qualità di ospiti ai microfoni della trasmissione “Citofonare Rai 2”, condotta da Paola Perego e Simona Ventura e andata in onda nella mattinata di oggi, domenica 20 novembre 2022. Il cantante ha innanzitutto parlato della sua canzone “Teorema”, indubbiamente il suo successo più celebre. Il singolo è stato scritto insieme a un cantautore che purtroppo non c’è più, Herbert Pagani, e racconta di una storia d’amore finita male.

Accanto a sua figlia Marta, Marco Ferradini ha ricordato: “Io e lui ci siamo trovati in un bellissimo chalet di Macugnaga nel quale io narravo le mie esperienze e dal confronto sono nate quattro canzoni, fra cui ‘Teorema’, che è diventata l’inno ufficiale degli apprendisti dell’amore. È un brano molto onesto, che dice esattamente ciò che noi pensiamo e siamo. In certe situazioni noi umani ci comportiamo non come vorremmo, ma come la bestialità ci comanda di fare”.

MARCO FERRADINI E LA FIGLIA MARTA OSPITI A “CITOFONARE RAI 2”, LEI: “MIO PADRE MI HA LASCIATO LIBERA DI SCEGLIERE E DI SBAGLIARE”

Nel prosieguo del suo intervento a “Citofonare Rai Due”, Marco Ferradini, seduto vicino alla figlia Marta, cantautrice, ha illustrato cosa significhi provare un sincero sentimento d’amore: “Amare vuol dire rendere liberi. Noi abbiamo spesso un ideale di persona in testa e diamo colpi alla sua carrozzeria fino a quando non diventa come vogliamo noi. Ma è sbagliato: così facendo, noi le facciamo del male. L’importante nell’amore è conservare ed esercitare il rispetto, sempre e comunque”.

Gli ha fatto eco la figlia, Marta, che di Marco Ferradini ha detto: “Ha sempre predicato la libertà nella sua vita, mi ha lasciato libera di scegliere e di sbagliare. Si è comportato bene il ragazzo, anche quando gli presentavo qualche fidanzatino!”. Il loro rapporto è “splendido” ed è più volte sfociato in esibizioni canore congiunte o in veri e propri progetti artistici.











