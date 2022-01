Marco Firpo pensa ancora a Gemma Galgani: “Anima libera”/ “Mi manca ciò che eravamo”

I fan del Trono Over di Uomini e Donne, che da anni seguono le vicende di Gemma Galgani, ricorderanno sicuramente la sua lunga storia d’amore con Marco Firpo. I due hanno vissuto molti mesi insieme, tra tira e molla, dicendosi però anche innamorati l’uno dell’altra; poi tutto è finito con grande amarezza di entrambi. Eppure, a distanza di anni, i due sembra non si siano ancora dimenticati. Sicuramente Marco non ha dimenticato Gemma, che ha anzi definito ‘una donna che gli ha cambiato la vita’. Parole, queste, che l’ex cavaliere ha pronunciato nel corso di un’intervista rilasciata al portale Piùdonna, dove ha inoltre ammesso di sentire la mancanza della sua ex.

“Di Gemma invece mi manca tutto ciò che eravamo.”, ha esordito Marco, spiegando i motivi che lo avevano portato a credere che la Galgani fosse la donna giusta. “È un’anima libera. Quando la incontri e la riconosci, perché provi subito un senso di benessere quando le stai vicino, e questo è stato uno stimolo importante. Lei mi fa star bene, mi placa l’ansia. Lei ha uno sguardo particolare, quando mi guardava era incredibile.”

Marco Firpo ripensa alla sua storia d’amore con Gemma Galgani: “Un fascino senza eguali”

Marco Firpo ha ricordato con vivide immagini i momenti vissuti con Gemma Galgani: “Poi ricordo lei davanti a me, con le gambe lunghe e affusolate. Ha il viso con dei tratti spagnoli, ma anche molto nobili come una parigina. Ha un fascino che non ha eguali. Non parliamo poi della dizione. Mi sembrava di conoscerla da sempre. Questo incontro ha condizionato un po’ la mia vita. Faceva delle carezze alla mia autostima lasciando spazio però all’imprevisto, perché con lei non sapevi mai cosa potesse accadere.” ha spiegato l’ex cavaliere di Uomini e Donne. Infine, parlando del percorso che Gemma sta facendo oggi all’interno dello studio, ha dichiarato: “Bisogna vedere una che priorità da alla propria vita. All’epoca, quando stavamo insieme, era stupendo. Questo a me bastava.”

