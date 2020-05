Marco Gentili, marito Benedetta Rossi/ Chi è? “Ecco come l’ho conquistato!”

Pubblicità

È stata proprio la cucina ad unire Benedetta Rossi e suo marito Marco Gentili. I due si sono sposati nel 2009 ma il loro primo incontro risale ad anni prima, come lei stessa ha raccontato nel corso di una puntata di “Fatto in casa con Benedetta”. “La prima volta che ho cucinato per lui ero all’università. – ha dichiarato la food blogger – Ho chiesto alle mie amiche di sloggiare per poter stare con lui, così abbiamo cenato insieme e gli ho cucinato una torta rustica, la trovavo davvero molto romantica!” È così che è nato dunque il loro amore, e proprio quella passione per la cucina ha posto le basi per i loro progetti futuri. Insieme hanno deciso di ristrutturare il casale abbandonato, facendone il luogo del loro amore e dei loro progetti per il futuro.

Marco Gentili difende Benedetta Rossi dagli insulti del web

Marco Gentili ha supportato sin dall’inizio Benedetta Rossi nella sua passione, che oggi è diventato un vero e proprio business di successo. Proprio lui ha preso di recente le difese della sua compagna di fronte ai pesanti insulti ricevuto dalla food blogger su Twitter. In quell’occasione ha dichiarato: “L’avrei ignorato ma quell’effetto con gente che si fomentava tra loro, continuando a insultare, mi ha fatto incaz*are. Io mi sono immedesimato in lei, ho pensato a quel branco di persone adulte che insultavano in maniera così pesante e cattiva una donna. E allora gli ho risposto. C’erano cose davvero squallide senza motivo e gli ho fatto questo tweet.”.



