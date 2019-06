Marco Giampaolo allenatore Milan, ufficiale/ Contratto fino al 2021 con opzione

Marco Giampaolo è il nuovo allenatore del Milan, pochi minuti fa è arrivata l’ufficialità: dopo l’esperienza più che positiva sulla panchina della Sampdoria, il tecnico di Bellinzona sarà l’erede di Gennaro Gattuso. Ecco il comunicato diramato dal Diavolo: «AC Milan comunica che, a partire dal 1° luglio 2019, affiderà la conduzione tecnica della Prima Squadra a Marco Giampaolo, attraverso un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2021, con un’opzione per il rinnovo fino al 30 giugno 2022». Contratto biennale con opzione, dunque, come preventivato negli scorsi giorni. Sarà lui a guidare Piatek e compagni dal prossimo 9 luglio, giorno del primo allenamento stagionale a Milanello, e filtra grande ottimismo in casa meneghina per la rinascita dopo una stagione decisamente deludente, conclusasi con un quinto posto.

MARCO GIAMPAOLO AL MILAN, LE PAROLE DEL MENTORE DELIO ROSSI

«Il Milan è in buone mani? Assolutamente sì, sono sicuro che in rossonero farà bene. D’altronde, non vieni chiamato dal Milan se nel corso degli anni non hai dimostrato qualcosa di importante», così il mentore Delio Rossi ai microfoni de Il Milanista sullo sbarco in rossonero del tecnico nato in Svizzera. L’ex mister di Palermo e Sampdoria ha poi aggiunto: «Pronto per una big come il Milan? Sì, lo ha dimostrato con i risultati. Nel tempo ha fatto vedere di essere bravo, preparato e molto propositivo nel gioco che esprime. Conosce il calcio e lo sa insegnare. Ha fatto tanta gavetta, attraversando anche momenti difficili, ma ha saputo sempre rialzarsi e ripartire. Nessuno gli ha mai regalato nulla: tutto quello che ha ottenuto se l’è conquistato con il lavoro». E i due sono ancora in contatto: «Negli ultimi anni non ci siamo sentiti tantissimo, anche perché io non sono un tipo che coltiva molto i rapporti (ride ndr). Tuttavia la mia stima e il mio affetto nei suoi confronti sono immutati. Gli faccio un grande in bocca al lupo e tifo per lui».

