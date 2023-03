Marco Giro, chi è l’amico di Antonella Fiordelisi/ Sorpresa al GF Vip: “Sei bellissima e fortissima”

Marco Giro, chi è l’amico di Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip

Doppia sorpresa per Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip in occasione dei festeggiamenti per il suo compleanno. Dopo l’ingresso del suo papà Stefano, arriva anche un suo caro amico. Si tratta di Marco Giro, grande amico di Antonella che lavora come talents management e sul suo profilo Instagram racconta di amare i viaggi, lo sport e il calcio.

“Sei bellissima, non pensavo che saresti arrivata fin qui, sei stata fortissima”, dice Marco ad Antonella Fiordelisi quando la rivede dopo sei mesi di Grande Fratello Vip. Le consiglia inoltre, così come suo padre, di allenarsi un po’, essendo lei una sportiva.

Sorpresa per Antonella Fiordelisi: c’è anche papà Stefano!

Queste invece sono state le parole di papà Stefano Fiordelisi alla figlia Antonella: “Come stai amore? Ti mando gli auguri da parte di mamma, che ti segue senza tregua, siamo fieri di te perché hai fatto un percorso bellissimo, sei entrata bimba e sei uscita una donna, avrai sempre meno bisogno della nostra presenza. Voglio che non perdi mai il tuo sorriso, sorridi sempre, Edoardo ti vuole bene, avrete modo di conoscervi fuori, di smussare quegli angoli che avete entrambi, con l’amore che c’è che è innegabile, riuscirete a costruire qualcosa. La vostra felicità è la nostra. Non so come hai fatto a resistere, hai retto la partita come solo tu sai fare.”

