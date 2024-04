Marco Los, chi è ?/ Dal Piemonte al successo come stand-up comedian

Chi è Marco Los, ospite di Stasera c’è Cattelan

Marco Los è tra gli ospiti della nuova puntata di Stasera c’è Cattelan, il late show di successo condotto da Alessandro Cattelan nella seconda serata di Rai2. Ma chi è? Conosciamolo meglio. Classe 1987, Marco è nato in Piemonte, anche se molto presto si trasferisce a Milano dove si avvicina al mondo della della stand up comedy. La stand-up comedy è una forma di spettacolo in cui un comico si esibisce “in piedi” (in inglese stand-up) davanti a un pubblico, normalmente rivolgendosi direttamente a esso, senza la quarta parete. L’artista che si esibisce in questa forma di spettacolo prende il nome di stand-up comedian.

Nel 2018 debutta con il suo primo open mic. Successivamente per 3 anni si fa conoscere ed apprezzare esibendosi tra Torino e Milano facendo oneliners (battute secche senza collegamenti) per poi iniziare a scrivere monologhi. Nel 2021 approda a Mediaset dove ricopre il ruolo di autore televisivo.

Marco Los e la vita privata: scopriamo qualcosa di lui

Se per quanto concerne la vita professionale di Marco Los sono diverse le informazioni, differente è il discorso per quanto concerne la vita privata. Nessuna informazione, infatti, è pervenuta in merito alla vita privata e personale del cabarettista di cui possiamo solo dirvi che è vive a Milano. Non è dato sapere di più né tantomeno se abbia una fidanzata o una compagna, visto che il comico ha sempre preferito mantenere un certo riserbo sul suo status sentimentale e sulla sua storia personale una volta spenti i riflettori.

Quello che possiamo dirvi su di lui riguarda alcune indiscrezioni rivelate durante una intervista rilasciata ai microfoni di Stasera non viene nessuno: “io sono fan della battuta in sé, di raccontare i c***i miei non sono bravo a farlo, mi piace l’idea che in due frasi riesci a far ridere qualcuno, a volte una sola, i comici oneliner della stand up…”.











