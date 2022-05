Marco Maccarini, lite con Estefania Berna: prossimo eliminato?/ Pagherà cara “l’ossessione” per il fuoco?

L’avventura di Marco Maccarini a L’Isola dei Famosi 2022 è iniziata già con diverse liti con Estefania Bernal. I due sembrano davvero aver trovato terreno fertile per sfogare la frustrazione di questi giorni, i nervi sono tesi e potrebbe servire un chiarimento in diretta già da stasera. Tra i motivi che hanno portato i due a scontrarsi di più c’è sicuramente il fuoco e la sua gestione che sappiamo essere fondamentale per questa avventura. Dopo le prime giornate in Honduras il ragazzo era stato attaccato da tutti per aver deciso di tagliare la legna di notte per non far spegnere il fuoco, una cosa che via via è diventata per lui una vera ossessione. Vittima della sua precisione è diventata poi Estefania che il conduttore non vede mai impegnarsi per gli altri, rimanendo sempre ferma sulle sue posizioni e pronta a criticare gli altri senza dare un apporto significativo. E chissà che entro stasera non possa scoccare qualche altra diatriba.

L'isola dei famosi 2022, chi è eliminato tra Estefania, Roger, Gennaro e Luca?/ A rischio sono...

Marco Maccarini pronto a mettersi in gioco a L’Isola dei Famosi 2022

Marco Maccarini è tra i nuovi concorrenti de L’Isola dei Famosi 2022. Pronto a mettersi in gioco per ambire alla posizione finale è la new entry che dal 16 maggio ha cominciato a far parte dei naufraghi per questa nuova avventura al ritmo di sole, mare, sfide avvincenti ed intrecci personali e sentimentali. Tuttavia, come spesso accade in questi casi, ci si chiede quale sia il background del nuovo concorrente; a tal proposito, quindi, è decisamente facile soddisfare la curiosità di tutti coloro i quali vogliano avere più notizie riguardo Marco Maccarini. Questi, nato a Torino nel 1976, non è nuovo a quelle che sono le dinamiche che regolano gli show. Nelle prossime puntate si scoprirà in che modo la sua presenza potrà giovare o destabilizzare il gruppo, dando così vita ad una serie di circostanze nuove che ogni naufrago presente dovrà trovarsi a sperimentare e a vivere concretamente.

Licia Nunez/ A L'Isola dei Famosi perde il sole e rischia di mollare ma...

Marco Maccarini, una carriera ricca di emozioni

Marco Maccarini nasce anni fa su MTV Sports, con l’arduo ed interessante compito di andare in giro a cercare gli sport più strani e particolari. Tuttavia, grazie soprattutto alla sua elevata professionalità e competenza, la sua carriera ha conosciuto una rapida ascesa, arrivando a diventare anche un conduttore radiofonico: a tal proposito Marco Maccarini ha evidenziato immediatamente una differenza sostanziale tra questi due veicoli d’informazione, parlando della televisione come un mezzo più rapido grazie al quale diffondere informazioni e quant’altro. Ma radio e televisione non sono i soli strumenti attraverso i quali Marco Maccarini ha lavorato: grazie alle sue doti canore, infatti, è stato maestro di canto nell’edizione di Amici nel 2015, insieme a Rudy Zerby, Alex Braga, Fabrizio Moro e Carlo Di Francesco, sebbene nel corso dell’edizione sia stato sostituito da Davide Dileo del celebre gruppo italiano Subsonica. Dopo una lunga pausa dal piccolo schermo, quindi, Marco Maccarini è di nuovo pronto ad entrare in gioco e a contribuire in maniera forse decisiva alle vicende narrative che si dirameranno sulla celebre isola. Da un punto di vista più specifico e circoscritto, però, Marco Maccarini non ha ancora comportato uno squilibrio nella quotidianità degli altri naufraghi, complice anche il fatto che è giunto sull’isola solo il 16 maggio.

LEGGI ANCHE:

Maria Laura De Vitis/ Aveva ragione Carmen Di Pietro su Alessandro Iannoni?

© RIPRODUZIONE RISERVATA