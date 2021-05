Marco Maddaloni, fratello Pino Maddaloni/ Famiglia di Campioni ma “Lui il migliore”

Marco Maddaloni ama il fratello Pino sopra ogni cosa e spesso proprio a lui dedica le sue vittorie importanti non solo per quello che rappresenta per la sua famiglia ma anche per tutte le volte che è riuscito a riscrivere le storie dei ragazzi che frequentano la sua palestra in quel di Scampia. La storia della famiglia Maddaloni è segnata dal riscatto e dalla voglia di rimboccarsi le maniche e in questo i due fratelli sono molto simili anche se proprio l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi portando a casa la medaglia d’oro all’Oceania Open di Wollongong, in Australia, ha dedicato il successo al fratello Pino, che all’epoca si era da poco dimesso dal ruolo di ct della Nazionale in polemica con i vertici federali, scrivendo: “My brother is the best coach”.

Rosaria, Pino, Laura e Marco, moglie e figli Gianni Maddaloni/ Suo genero è un vip

Massimiliano Maddaloni commentatore ufficiale dell’Isola dei famosi 2021 ma..

Sicuramente chi segue la tv non ha bisogno di sapere chi sia Marco Maddaloni perché dopo aver raccolto i successi sul tappeto della sua disciplina, il Judo, è diventato un naufrago dell’Isola dei Famosi e in questa particolare edizione, è stato, o almeno ci ha provato, anche il pigmalione di Fariba e Ubaldo, i naufragati che hanno iniziato la loro avventura lontano dagli altri. In questi giorni, tornato in Italia, è addirittura diventato commentato ufficiale del programma e i suoi giudizi social sono ormai diventati virali tanto che il pubblico non aspetta altro ogni settimana. Maddaloni spara a zero sui naufraghi ma anche su Massimiliano Rosolino, reo di essere poco chiaro durante la spiegazione delle prove. Cos’altro combinerà una volta conclusa questa avventura in tv?

