La vita privata di Marco Mașini continua ad appassionare ed interessare il suo pubblico, almeno quanto la sua musica. Eppure il cantante toscano fa di tutto per sfuggire al gossip e alle cronache rosa, cercando di mantenere un filo diretto esclusivamente tra musica e chi ascolta. In una intervista rilasciata a Vanity Fair, tuttavia, interpretato sul tema generale dell’amore, il cantante si è sbottonato un pochino di più, esprimendo il suo personale punto di vista sulle questioni di cuore.

Nessuna menzione ad una presunta fidanzata, ma una certezza granitica per l’artista fiorentino: “Senza l’amore per noi stessi non è possibile dare amore ad altre persone”. “C’è anche l’amore per la vita e l’amore che conserviamo nei nostri ricordi legati all’adolescenza, quelli infantili, dove magari si è consumato un dolore o una gioia. Quei momenti che tu ami e fanno parte dell’amore”, racconta sincero l’artista.

All’età di sessant’anni il cantante di Bella Stronza, Ci vorrebbe il mare e Cenerentola innamorata, guarda soprattutto al presente, con un entusiasmo ritrovato e tanta voglia di fare. Anche se più spesso di quanto vorrebbe si ritrova a fare i conti con alcuni acciacchi fastidiosissimi. “Eh, mal di schiena, il dentista, la sciatica, insomma un po’ più faticosa di quando ne si ha venti, ma si tira avanti lo stesso”, assicura Masini sulle pagine di Vanity Fair.

Tornando all’amore, Marco Masini approfondisce meglio il suo concetto dicendo che “non è una storia d’amore a dare il senso alla vita, è l’amore. Una cosa ancora più grande”. Chissà se oggi, domenica 12 gennaio, l’artista fiorentino tornerà sulla questione, nell’ospitata a Da noi a ruota libera dove si racconterà in una nuova intervista a tutto tondo.