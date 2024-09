Regna il mistero sulla vita sentimentale di Marco Masini. Il cantante toscano, evidentemente, tiene molto alla propria privacy e dopo la fine della storia d’amore con Aurora Nardozzi, nell’ormai lontano 2003, non ha più fatto sapere nulla sulle sue questioni di cuore. Oggi il gossip impazza, alla ricerca di una eventuale fidanzata di cui non però si hanno informazioni. Dunque, Marco Masini è single o fidanzato? Il cantante, dal canto suo, non aiuta a far luce sulla sua situazione sentimentale, con dichiarazioni spesso sibilline: “Volete sapere chi è la mia donna della mia vita? E’ la musica…”, ha detto non molto tempo fa.

Eppure c’è chi assicura che nella sua vita ci sia una compagna e che sia legato ad un’altra persona. Di sicuro, Marco Masini non ha figli anche se la paternità è un desiderio che non è mai svanito: “Un figlio ti dà un confronto con te stesso, con quel che sei e con ciò che vuoi diventare. Se non arriva, soprattutto perché bisogna essere in due, non cerco di inventarmi nulla”.

Marco Masini, il dolore per la scomparsa di mamma: “Un giorno ebbi una brutta sorpresa…”

Se sul lato amoroso prevale il mistero, Marco Masini non si nasconde quando si tratta di ricordare la sua amata mamma, scomparsa ormai diversi anni fa. “Mia mamma è un angelo che non c’è più”, aveva detto brevemente in un’altra intervista rilasciata sulle pagine di Diva e Donna.

“Quando mamma se ne andò era per me l’ultimo giorno di militare e non fu una sorpresa piacevole. Ho perso un punto di riferimento troppo presto”, ha detto il cantante di Bella Stronza. In casa ci pensò la sorella di Marco a prendere in mano la situazione e l’artista toscano, infatti, dice di doverle molto perché ha preso il posto di mammata “diventando donna subito e aiutandomi tantissimo”.