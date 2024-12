Marco Masini ha una nuova compagna? Tutta tace sulla vita privata e sentimentale del cantautore toscano da sempre restio a parlare della suo privato. Una scelta condivisibile, visto che Masini ha sempre parlato apertamente di amore e delusioni attraverso le sue canzoni diventate dei veri e propri inni generazionali per milioni di persone. In realtà alcuni mesi fa a confermare la presenza di una nuova fidanzata nella sua vita è stato proprio il cantautore di “Vaffanculo” che dalle pagine del Corriere della Sera si è sbottonato rivelando: “Ho una compagna da qualche anno, punto e basta”. Nessun nome o ulteriore dettaglio sull’identità di questa misteriosa fidanzata con cui Masini condivide la sua vita oramai da diverso tempo.

Marco Masini, chi è: dal successo a Sanremo al periodo buio/ “Dicevano che portassi sfortuna…”

Si tratta sicuramente di una nuova compagna per Marco Masini dopo la fine della lunga storia d’amore con l’ex fidanzata Aurora Nardozzi da cui si è lasciato nel 2003. Da allora mai nessun altro dettaglio sulla sua vita amorosa da parte del cantante che ha sempre tenuto molto alla sua privacy.

Marco Masini, chi è la misteriosa compagna?

Ma chi è la misteriosa compagna con cui Marco Masini è tornato ad mare? Non è dato sapere il nome né tantomeno altre informazioni, visto che il cantautore toscano non ama parlare della sua sfera sentimentale. Anzi in un’altra intervista quando le è stato chiesto se fosse innamorato o se ci fosse una donna nel suo cuore ha replicato: “volete sapere chi è la mia donna della mia vita? E’ la musica…”.

Marco Masini: “Su di me voci odiose: ‘porta sfiga, emana energie negative’”/ “Non mi voleva più nessuno…”

Se non parla della compagna a cui è legato da tempo, Masini ha parlato della mancanza paternità rivelando che non ha mai accantonato del tutto il desiderio di diventare padre un giorno. “Un figlio ti dà un confronto con te stesso, con quel che sei e con ciò che vuoi diventare” – ha precisato l’artista che parlando di figli ha sottolineato – “bisogna essere in due, non cerco di inventarmi nulla”.