Marco Masini, morto il padre Giancarlo/ Carlo Conti: “ti siamo vicini”

Grave lutto per Marco Masini. Il padre del cantante, Giancarlo, è morto il 18 giugno come fa sapere La Nazione. I funerali del padre del cantante fiorentino si sono svolti ieri, in forma privata alle cappelle del commiato dell’Ofisa di Rifredi. Alle esequie hanno partecipato pochi parenti e amici di Marco Masini tra cui Leonardo Pieraccioni e il musicista e autore Beppe Dati. A parlare di Masini, durante la seconda puntata di Top 10, il programma di Raiuno, era stato Carlo Conti. Il conduttore, durante la classifica delle canzoni di Sanremo che, negli anni ’90 hanno venduto di più, nel citare Masini, presente con due brani, ha detto: “siamo vicini a Masini in questo momento. Io lo so e anche Gigi (D’Alessio ndr) lo sa” senza, tuttavia, aggiungere dettagli.

MARCO MASINI, MORTO IL PADRE: IL TWEET DELLA FIORENTINA: “CI UNIAMO AL DOLORE DELLA FAMIGLIA”

Ad esprimere il proprio cordoglio per la scomparsa del padre di Marco Masini è la Fiorentina. La società di calcio si è unita al dolore della famiglia attraverso un tweet. “La Fiorentina esprime cordoglio e vicinanza al grande tifoso viola Marco Masini per la scomparsa del padre e si unisce al dolore della sua famiglia”, cinguetta la società viola. Nessun messaggio, invece, da parte di Marco Masini. Tuttavia, sotto l’ultima foto pubblicata su Instagram, il cantante scriveva: “Stadi vuoti, negozi vuoti, treni vuoti, vita vuota”. Riservato, l’artista sta così vivendo in totale riservatezza il proprio dolore per l’importante perdita.

La Fiorentina esprime cordoglio e vicinanza al grande tifoso viola Marco Masini per la scomparsa del padre e si unisce al dolore della sua famiglia. 🙏🏼 — ACF Fiorentina (@acffiorentina) June 19, 2020





