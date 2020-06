Quali sono le hit di Sanremo anni 90?/ Marco Masini con due pezzi in classifica

Top 10 di Carlo Conti ci porta ancora una volta all’interno di uno splendido viaggio nella musica con le hit di Sanremo negli anni novanta. Al decimo posto troviamo uno splendido brano di Paolo Vallesi, quel La forza della vita che lanciò la sua carriera. Al nono posto ci troviamo di fronte al solito successo di Raf che ha cavalcato le onde degli ultimi decenni del nostro paese, qui con Oggi un Dio non ho. Al settimo posto si sale per parlare di un altro brano storico, si parla di Uomini Soli dei Pooh un brano che racconta una storia straordinaria. Al sesto posto poi abbiamo la possibilità ancora una volta di ascoltare un brano stupendo con artisti incredibilmente interessanti come Non amarmi di Baldi e Alotta.

Quali sono le hit di Sanremo anni 90? La parte alta della classifica

Spunta la luna del monte di Pierangelo Bertoli e i Tazenda ci porta ad analizzare la parte sinistra della classifica sulle hit di Sanremo negli anni novanta a Top 10. Al quarto posto troviamo il brano che rese famoso in tutto il mondo Marco Masini, quel Disperato in grado di dare una scossa alla storia della musica italiana. Cristiano Malgioglio è sicuramente entusiasta per la trasmissione: “Mi piace questo programma, voglio tornare. Chiediamo il permesso a Mediaset”. Al terzo posto invece troviamo Se stiamo insieme di Riccardo Cocciante. Al secondo posto troviamo Perché lo fai di Marco Masini del 1991 mentre prima è Vattene amore di Amedeo Minghi e Mietta.

