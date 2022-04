Marco Masini, perché non c’è a The Band: ha il covid? / “Ho fatto tardi”

Marco Masini assente a The Band per la prima puntata. Fin dai primi minuti del programma balza all’occhio la sua assenza, se non altro per il fatto di essere apparso nel maxischermo collegato da casa. Il primo pensiero di molti utenti è stato il covid, anche se durante la diretta non è stato spiegato il vero motivo dell’assenza del cantante toscano. “Ho fatto tardi” si è limitato a spiegare l’artista nel momento in cui Carlo Conti lo ha presentato a distanza. “Per arrivare da Firenze a Montecatini hai fatto tardi?” ha chiesto sarcastico il conduttore di Raiuno. “Non sono lì perché ho fatto tardi avendo trovato lavori in corso, la corsia di emergenza occupata e stavo anche finendo la benzina”, ha spiegato con altrettanta ironia Marco Masini.

Marco Masini assente a The Band: perché?

“Così ho deciso di tornare indietro”, insiste Marco Masini, trovando terreno fertile con il simpaticissimo Conti. Nel momento in cui il cantante riappare per valutare le band, non dà ulteriori spiegazioni sulla sua assenza. Evidentemente preferisce mantenere riserbo sui motivi che questo venerdì sera lo hanno tenuto lontano dallo studio televisivo. Lo rivedremo venerdì prossimo dal vivo? Probabilmente sì. Almeno questo è quanto fa intendere Carlo Conti.

