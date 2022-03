Marco Melandri e Manuela Raffaetà stanno insieme?/ “Sì” ma ci prova con Cicciolina

Marco Melandri è approdato ufficialmente all’Isola dei Famosi 2022 lo scorso lunedì, ma la sua presenza in Honduras fa già discutere. Se in tanti hanno già archiviato le sue esternazioni considerate no vax, l’attenzione è ora tutta concentrata sulla sua situazione sentimentale. Ad aver voluto saperne di più già lo scorso lunedì è stata proprio l’opinionista Vladimir Luxuria, che ha chiesto al diretto interessato se per caso fosse single. Marco, di contro, aveva replicato spiegando di essere felicemente sposato e di avere una famiglia, malgrado le precedenti incomprensioni. Una spiegazione che tuttavia non avrebbe pienamente convinto l’opinionista che sembra averci visto dell’altro nell’intervento della moglie Manuela Raffaetà.

Ad alimentare il gossip sulla sua situazione sentimentale, ci aveva pensato prima ancora dell’esordio dell’Isola dei Famosi l’esperta di gossip Deianira Marzano, la quale attraverso le sue Instagram Stories aveva svelato come in realtà l’ex pilota fosse separato in casa e vivesse con un’altra donna. Dopo la diffusione dell’indiscrezione, però, Melandri era intervenuto facendo chiarezza e svelando con un post social la rottura con la moglie Manuela avvenuta alla fine del 2020. Questo, a suo dire, giustificava l’assenza sui social di foto insieme negli ultimi 15 mesi.

Va detto che a scatenare altri dubbi sono state alcune battute maliziose fatte da Melandri a Cicciolina. I due, ormai, sono costretti a stare sempre insieme e lui, in un momento privato, le ha detto: “Mi piace essere legato a te, è da quando ho 13 anni che sogno questo momento…” Facendo poi un passo indietro, va ricordato che Marco Melandri, nel frattempo, ha avuto un’altra relazione con tale “AM” della quale la moglie Manuela sarebbe stata al corrente di tutto. Tuttavia qualcosa sarebbe successivamente cambiato: il naufrago ha spiegato di aver voluto mettere al primo posto la figlia ed anche la moglie avrebbe deciso di puntare tutto sulla famiglia, fino a decidere insieme di riunire quello che avevano creato. “Avevo bisogno di liberarmi da questo peso e ripartire da qui per una nuova pagina della mia vita…”, aveva scritto Melandri.

Eppure, nonostante la sua confessione, Deianira Marzano avrebbe comunque sostenuto che nella vita dell’ex pilota ci sarebbero altre donne nonostante la moglie o ex abbia pubblicato una foto scrivendo di aver riunito la famiglia. “Farebbe meglio con tutta onestà a dire che c’è un’altra donna attualmente e non è questa di cui ha parlato nel post ma una con cui sta attualmente e che con la moglie è separato in casa”, aveva svelato la Marzano. Un tentativo, a detta dell’influencer, di mantenere “pulita” l’immagine del naufrago affinché possa andare avanti nel reality.











