AM, ex di Marco Melandri/ “Mi sono trovata in un vortice, scelgo silenzio e rispetto”

La partecipazione di Marco Melandri a “L’Isola dei famosi” è certamente una delle più discusse e sembra avere diverse similitudini con quella di Daniela Martani di un anno fa. L’ex motocislista, infatti, non solo ha ammesso di essere no vax, ma anche rivelato un suo comportamento quasi paradossale: “Ho preso il virus perché ho cercato di prenderlo – ha detto in un’intervista a ‘Mow -. Al contrario di molti vaccinati per prenderlo ho fatto una fatica tremenda. L’ho fatto per essere in regola almeno per qualche mese e non è stato nemmeno facile. Mi sono dovuto contagiare per necessità, dovendo lavorare e non considerando il vaccino un’alternativa valida. Comunque, per me il Green pass era e rimane un ricatto: lo userò solo per lavoro e se devo accompagnare mia figlia”.

Marco Melandri, Isola dei Famosi 2022/ In Honduras da single dopo la rottura con Manuela Raffaetà

Poco prima di partre lo sportivo ha rivelato di avere chiuso il rapprto con la moglie Manuela, conosciuta anhce come AM, da cui ha avuto nel 2014 la sua bambina, Martina. L’annuncio è arrivato via social: “Avevo bisogno di liberarmi da questo peso e ripartire da qui per una nuova pagina della mia vita – ha scritto –. Non so se sia debolezza o coraggio, ma credo che la sincerità in fondo paghi sempre. Ora sono pronto per una nuova sfida con me stesso”.

Marco Melandri e l’addio con la ex AM: le dure parole di lei

L’idea che la sua vita privata sia stata messa in piazza sui social non è stata accolta in modo positivo da AM, che ha sempre cercato di stare lontana dalle luci dei riflettori. Lei ha così deciso di uscire allo scopero e fare sapere la sua opinione sempre attraverso Instagram e non ha usato mezze misure.

“Tutto ciò non è nel mio stile, ma credo di doverlo a me stessa e alle persone che mi vogliono bene – ha scritto -. Arrivo lunga, perché senza nemmeno accorgermene mi sono trovata in un vortice che purtroppo non so a cosa mi porterà. Lunedì, esco dal lavoro, e da terzi (eh si, perché io non ho più modo di vederlo essendo stata bloccata) mi è stato detto che il mio volto era in un post che, in un batter d’occhio, ha fatto il giro del web. Inutile dire che tutto questo è successo senza che mi sia stato chiesto nulla, privo dunque della mia approvazione e in un momento totalmente inopportuno, a mio avviso”.

La ragazza ne ha approfittato per rincarare ulteriormente la dose: “Ora avrei mille modi in cui decidere di muovermi, ma rifletto e mi dico che le persone che mi sono vicine, e in primis chi ha vissuto tutto questo con me, sanno/ sa. E non ho bisogno quindi di cercare approvazione dal resto del mondo. Un bisogno per ce l’ho, quello di restare fedele a me stessa e di non confondermi. Ognuno è libero di fare le proprie scelte e io in questo caso scelgo il silenzio, che alle volte è la risposta migliore, ma soprattutto scelgo il rispetto. AM (per privacy)”.











