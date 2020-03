Marco Melandri e Michel Fabrizio, sfida social/ Foto, Quarantena hot con le compagne

Michel Fabrizio risponde a Marco Melandri: “sempre in competizione”

La foto di Manuela Raffaetà, la compagna di Marco Melandri, è stato un successo: più di 22mila like e migliaia di commenti tra cui uno in particolare ha attirato l’attenzione dei follower del campione di motociclismo. Si tratta di quello di Michel Fabrizio, il pilota campione Europeo Superstock 1000 nel 2003, che ha replicato con uno scatto hot in compagnia della moglie Deborah. I due si sono immortalati nel bagno della loro abitazione con tanto di mano di Michel sul fondoschiena della moglie e la didascalia: “Marco Melandri, 42 anni e 3 figli a carico. Ci rivediamo tra 10 dieci anni #coronavirusfadanniveri sempre in competizione”. Un vero e proprio guanto di sfida lanciato a Melandri che è stato particolarmente apprezzato dal popolo di Instagram visti i commenti. “Queste sono le belle competizioni” scrive un follower a cui segue il commento di un altro che ricorda “oh, rispetta la regole, a un metro!”. Una nuova competizione è ufficialmente partita ai tempi del Coronavirus!