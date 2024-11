Chi è Marco Melandri: la carriera nel motociclismo e non solo

Marco Melandri è uno dei concorrenti della trasmissione tv La Talpa, nuovo format che torna in prima serata su Mediaset dopo una lunga assenza e che incuriosisce tutti i telespettatori, complice tra l’altro la conduzione della giornalista e showgirl Diletta Leotta. Conosciamo Melandri come uno sportivo molto famoso, ma c’è molto altro che non conosciamo di lui.

Alessandro Egger, chi è/ Ha una fidanzata? E' diventato famoso da piccolissimo

Marco Melandri nasce a Ravenna il 7 Agosto 1982, è un metro e 66 ed è molto legato al mondo dei motori, passione trasmessagli dal padre. Nel 1992 e nel 1994 vince le gare Minimoto e pian piano entra tra i professionisti, a 20 anni diventa campione del mondo nella categoria 125 e poco dopo approda in MotoGp.

Marco è un motociclista di indiscusso talento, ma in parte soffre un periodo storico che vede diversi talenti del motociclismo, da Max Biaggi fino a soprattutto una leggenda del calibro di Valentino Rossi. Anche per questo non riesce a trionfare in questo mondo ma ottiene altri successi anche nel mondo della Superbike dove comincia subito benissimo con un duello fino all’ultimo giro con Max Biaggi e un secondo posto che lasciò quasi recriminazioni.

Roberta Mastromichele, fidanzata di Gilles Rocca/ Lui troppo vicino a Orian Ichaki? La reazione dell'attrice

Marco Melandri e la tormentata storia d’amore con Manuela Raffaeta

Nella Superbike si toglie diverse soddisfazioni ma annuncia il ritiro definitivo – dopo averlo dato già uno in precedenza – nel 2019. C’è molto silenzio sulla vita privata di Marco Melandri, da sempre attento alla sua privacy. Sappiamo che è legato dal 2005 alla storica compagna Manuela Raffaeta e nel 2011 la coppia ha avuto Martina, sua prima figlia.

Durante l’epopea legata al Covid Marco Melandri è stato protagonista di frasi ritenute inopportune e che gli sono costate anche degli sponsor. Marco dichiarò infatti di aver contratto il virus appositamente per poter ottenere il green pass e queste parole causarono numerose polemiche, oltre a fargli perdere il contratto con Trentino Marketing.

Andrea Preti, La Talpa/ L'attore sabota la prova e diventa tra i maggiori indiziati, le scuse non convincono

La storia con la sua compagna ha vissuto alti e bassi e i due hanno avuto diversi problemi a causa di una ragazza di nome Andrea, definita AM ma del quale non si conosce identità. Durante e dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi fu Manuela a raccontare tutto sui social chiarendo: “Dopo cinque giorni dall’uscita dell’Isola dei famosi Marco è tornato a frequentare quella ragazza… non mi pronuncio per la scelta”. La donna ha spiegato di aver più volte accettato questa cosa per amore e rispetto della propria famiglia.