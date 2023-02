Marco Mengoni “Anna Oxa? Le ho parlato”/ Mara Venier “Unica assente a Domenica In…”

Marco Mengoni e la telefonata ad Anna oxa

Discussa e controversa la partecipazione di Anna Oxa al Festival di Sanremo 2023. Se n’è parlato anche nel corso dell’intervista che Marco Mengoni, fresco vincitore della kermesse canora, ha rilasciato a Domenica In. Il giornalista Davide Maggio gli ha chiesto se, visto che l’artista è noto per la sua sensibilità, avesse chiamato Anna Oxa. «Ci siamo parlati ad un certo punto…», ha svelato Mengoni. «Che ve siete detti?», ha chiesto Mara Venier. Una domanda dettata anche da un retroscena riguardante Anna Oxa: «Lei è l’unica artista che non sarà qui. É una scelta legittima…».

Mengoni “Anna Oxa? Pezzo importante della musica”

Marco Mengoni allora ha provato a smorzare sul nascere eventuali polemiche: «Sicuramente sarà stanca, sono stati giorni duri», ha detto a Domenica In. Mara Venier allora ha voluto rimarcare: «Siamo tutti stanchi». Alla fine, il vincitore del Festival di Sanremo 2023 ha rivelato in parte il contenuto della loro conversazione: «Le ho fatto i complimenti, è un pezzo importante della musica italiana». Ad un certo punto, Marco Mengoni si è lasciato andare ad un commento verosimilmente legato alla decisione di Anna Oxa di disertare l’appuntamento con Domenica In: «Scelte opinabili…».

